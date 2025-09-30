ÚLTIMA HORA: Vacantes JOLTS en EE. UU. ligeramente por encima de lo esperado ❗La confianza del consumidor cae más de lo previsto

-
Vacantes laborales JOLTS (EE. UU.): 7,227 millones
(Previsión: 7,2 millones | Anterior: 7,181 millones)
-
Índice de Confianza del Consumidor (Conference Board): 94,2
(Previsión: 96 | Dato anterior: 97,4, revisado a 94,2)
El Nasdaq 100 registra ligeras subidas tras estos datos mixtos en EE. UU., reflejando una lectura sólida del informe JOLTS, contrarrestada por un descenso mayor al esperado en la confianza del consumidor, según el informe publicado por el Conference Board.
Fuente: xStation5.
