Dólar hoy: el peso mexicano sube con cautela ante incertidumbre por cierre en EE.UU.

El peso mexicano gana algo de terreno frente al dólar este martes, en una jornada sin datos económicos relevantes a nivel local, pero marcada por la tensión política en Estados Unidos.

El tipo de cambio USDMXN se ha movido entre los 18.36 y 18.31, y al momento de esta publicación cotiza cerca de 18.33, con una baja intradía aproximada del 0,2%.

El riesgo de cierre del gobierno estadounidense

La atención del mercado está centrada en el posible cierre parcial del gobierno de EE.UU., ya que el Congreso aún no ha logrado aprobar un acuerdo de financiamiento antes del plazo límite del 1 de octubre.

Este escenario no solo genera incertidumbre fiscal, sino que también podría interrumpir la publicación de datos económicos clave esta semana, como el informe de empleo non-farm payrolls (NFP), que depende de agencias gubernamentales. En caso de shutdown, solo los indicadores elaborados por entidades privadas, como el ADP de empleo o el ISM manufacturero, serían publicados con normalidad.

Menor visibilidad para los mercados

Este vacío de información podría llevar a los mercados a operar con menor visibilidad, lo que reduce el apetito por activos de mayor riesgo. Sin embargo, el peso mexicano se ve favorecido por una ligera debilidad del dólar, en parte tras los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien reconoció señales de enfriamiento en el mercado laboral y defendió el último recorte de tasas.

Actualmente, el mercado descuenta una probabilidad elevada de otro recorte de 25 puntos base en octubre y un total de 42 puntos de flexibilización hacia fin de año, según las tasas implícitas.

Análisis técnico del dólar en México

En el gráfico intradía, el par USDMXN continúa operando dentro de un rango técnico bien definido. El precio ha respetado el soporte en 18.31, que junto con la zona de 18.29, conforma una base clave de corto plazo. Al alza, los niveles de resistencia se ubican en 18.3673 y 18.3803, donde el precio ha fallado en varias ocasiones recientes.

Ambas medias móviles, la SMA50 (18.34) y la SMA200 (18.35), están actuando como techo dinámico, mientras el RSI en torno a 48 sugiere una falta de dirección clara. Un rompimiento por encima de 18.38 abriría espacio para un avance hacia 18.42 y posteriormente a la zona de 18.50–18.53, máximos técnicos relevantes. Por el contrario, una caída sostenida bajo los 18.30 pondría en riesgo una extensión bajista hacia los 18.22.

Fuente: xStation5.