Collins y Bostic comentan la política monetaria de la FED🗽

Los miembros de la FED, Susan Collins y Raphael Bostic han comentado la pol铆tica monetaria estadounidense. A continuaci贸n, presentamos los puntos destacados de sus discursos. Collins聽 Los datos muestran que la econom铆a es fuerte y resistente.

La inflaci贸n subyacente聽se ha moderado, pero sigue siendo elevada.

La pol铆tica monetaria restrictiva ha ayudado a enfriar la inflaci贸n.

Es importante que la Reserva Federal preserve las condiciones saludables del mercado laboral.

El desempleo sigue en niveles hist贸ricamente bajos y el crecimiento del empleo es s贸lido.

Tengo m谩s confianza en que la inflaci贸n est谩 en una trayectoria duradera de disminuci贸n. Bostic Los cambios en las cadenas de suministro significan que las estructuras de costes de las empresas tambi茅n cambiar谩n, algo que la Reserva Federal deber谩 comprender.

La tasa de inflaci贸n sigue estando bastante por encima del 2%.

Los huracanes Helene y Milton podr铆an tener implicaciones significativas para la econom铆a durante los pr贸ximos tres a seis meses.

Las empresas dicen que los consumidores se han vuelto mucho m谩s sensibles a los precios, lo que limita su capacidad para aumentarlos.

Existe el riesgo de que la econom铆a sea demasiado fuerte y pueda obstaculizar la recalibraci贸n de las pol铆ticas.

El mercado laboral sigue centrado en la inflaci贸n , pero tambi茅n es importante.

, pero tambi茅n es importante. La econom铆a est谩 cerca de los objetivos de la Reserva Federal.

La creaci贸n mensual de empleos es superior a lo que se requiere para dar cuenta del crecimiento de la poblaci贸n.

para dar cuenta del crecimiento de la poblaci贸n. El mercado laboral se ha desacelerado, pero no es lento ni d茅bil. El tono general de Collins y Bostic apuntaba a una econom铆a estadounidense fuerte, pero ambos miembros est谩n bastante seguros de que la inflaci贸n est谩 bajo control de la Fed, camino del objetivo del 2%, incluso a pesar de que los datos del mercado laboral estadounidense siguen siendo s贸lidos. Sin embargo, el riesgo de una econom铆a "demasiado fuerte" persiste, aunque no es ninguna sorpresa para los mercados financieros. El EUR/USD todav铆a se negocia por debajo de la zona de resistencia de 1,10, pero el par intenta recuperarse despu茅s de alcanzar el soporte de 1,095, cerca del retroceso de Fibonacci de 61,8 de la onda ascendente, iniciada en agosto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Cotizaci贸n del EUR/USD. Fuente: xStation5

