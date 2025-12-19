Comentarios de Kazuo Ueda sobre la economía japonesa

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, acaba de presentar una evaluación cautelosamente optimista de la economía japonesa, enfatizando que muestra un crecimiento moderado, aunque persisten algunas debilidades. Ueda señaló que los datos de la encuesta Tankan muestran una menor incertidumbre sobre las previsiones de beneficios corporativas, lo que sugiere una mejora en la confianza empresarial. El gobernador señaló que los riesgos para la economía estadounidense y la política comercial han generado menos incertidumbre, lo que indica un cambio en la percepción de los riesgos geopolíticos.

Ueda pone el foco en el crecimiento salarial

En el contexto de la política monetaria, Ueda destacó tres elementos clave: el crecimiento salarial debería continuar el próximo año gracias a las políticas salariales activas de las empresas, lo que representa una señal positiva para el consumo. También enfatizó que las tasas de interés reales en Japón se mantendrán muy bajas, a pesar de las subidas de las tasas nominales, lo que significa que se mantendrá la postura expansiva de la política monetaria. Finalmente, señaló que las subidas de tipos continuarán si la economía y la inflación evolucionan según las proyecciones del Banco de Japón, lo que deja margen de flexibilidad para futuras decisiones. El gobernador Ueda expresó una preocupación mínima sobre el impacto del actual endurecimiento de la política monetaria, afirmando que el Banco de Japón no había observado efectos significativos ni de las subidas de tipos actuales ni de las anteriores. También enfatizó que el hecho de que los tipos de interés hayan alcanzado su nivel más alto en 30 años no le resulta particularmente significativo, lo que sugiere que el nivel nominal de los tipos de interés no es el principal indicador a tener en cuenta.

En cuanto a la dirección futura de la política, Ueda señaló que el Banco de Japón explorará el denominado tipo neutral a medida que la economía y los precios respondan a los cambios en los tipos, lo que implica un enfoque flexible adaptado a las condiciones económicas reales. El gobernador enfatizó un enfoque metodológico importante: al evaluar el estado de la economía, se debe mirar más allá de los tipos naturales y de corto plazo, prestando atención a los tipos reales y a las condiciones crediticias, lo que sugiere una visión más integral de la efectividad de la política monetaria. Además, Ueda señaló que la proyección de tipo neutral del Banco de Japón sigue siendo amplia, lo que le otorga al Banco de Japón una considerable flexibilidad para ajustar su postura política en respuesta a los cambios en las condiciones económicas.

Por último, el gobernador del BoJ añadió que la reciente debilidad del yen puede afectar los cambios de precios en la economía, por lo que es necesario estar atento a este tema.

Cotización del dólar-yen japonés

Fuente : Plataforma de XTB

El par USD/JPY retoma su tendencia alcista a largo plazo tras la decisión del Banco de Japón y los comentarios de Ueda. El par defiende las zonas de soporte marcadas por la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva azul en el gráfico) y anula la divergencia bajista que sentaba las bases para el fin de la tendencia actual.