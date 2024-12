Comentarios de la Fed sobre la economía de EE. UU.

Ayer, los miembros de la Reserva Federal John Williams, Christopher Waller y Raphael Bostic comentaron sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos. Waller señaló que apoya un recorte de tipos de 25 pb en diciembre, mientras que Bostic considera que la política actual de la Reserva Federal sigue siendo restrictiva. En general, esos comentarios fueron moderados, y Williams señaló que una mayor tendencia desinflacionaria sería el escenario base. El par EUR/USD subió hoy un 0,26 %. Comentarios de la Fed Fed - Williams Espero que la inflación siga bajando gradualmente hasta el 2%.

Es poco probable que el mercado laboral sea la fuente de una mayor inflación.

La política monetaria sigue en una postura restrictiva.

Lo que haga la Fed con la política depende de los datos que se vayan recibiendo.

Las perspectivas para la economía y la política siguen siendo muy inciertas.

Espero que el PIB de EE. UU. se sitúe en el 2,5% este año, y podría ser más alto.

Veo una tasa de desempleo entre el 4% y el 4,25% en los próximos meses.

Espero que la inflación de EE. UU. se sitúe en torno al 2,25% para 2024.

El progreso futuro en materia de inflación puede ser desigual.

La economía de EE. UU. está en buena forma, el mercado laboral es sólido y está en equilibrio. Fed - Waller El mercado laboral finalmente está en equilibrio, y deberíamos tratar de mantenerlo así.

No estoy tan satisfecho con el repunte de la inflación, pero no quiero reaccionar exageradamente.

Los datos recientes han generado inquietud por el hecho de que el avance de la inflación se está estancando significativamente por encima del 2%.

Los futuros de las tasas de interés de EE. UU. aumentan ligeramente las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos este mes al 70%.

La dirección de la tasa de política a mediano plazo es claramente a la baja.

La política monetaria sigue siendo significativamente restrictiva.

Todavía queda mucho por hacer para reducir la tasa de política a neutral, y se espera que los recortes de tasas continúen durante el próximo año.

Me inclino por apoyar un recorte en diciembre.

La curva de rendimiento puede invertirse por buenas razones si los mercados piensan que la inflación y, por lo tanto, las tasas serán más bajas en el futuro.

El marco de metas de inflación promedio era muy retrospectivo y explotó muy rápidamente. Fed, Bostic Tendremos que esperar y ver cómo las políticas arancelarias u otras políticas de la nueva administración moldean la economía; a medida que las condiciones cambien, la política monetaria se adaptará.

La economía está sobre una base sólida, cerca de la estabilidad de precios con el mercado laboral en o cerca del empleo máximo.

Sigo pensando que la tasa de política es restrictiva.

Los contactos dicen que no hay mucha presión para contratar, pero tampoco una expectativa de que el mercado laboral se debilite.

Mi caso base es que la inflación sigue camino de alcanzar el 2%.

No voy a la reunión de diciembre con la sensación de que el resultado está predeterminado, los próximos datos serán importantes; manteniendo las opciones abiertas.

Todavía es una pregunta abierta cuán rápido y en qué medida se deben recortar las tasas para mantener la inflación en descenso y evitar daños indebidos al mercado laboral.

Los riesgos para la inflación, los mandatos de empleo están más o menos equilibrados, lo que justifica un movimiento hacia una política monetaria neutral.

Incertidumbres en torno a la salud del mercado laboral, pero el análisis sugiere que se está enfriando de manera ordenada.

No creo que el progreso en materia de inflación se haya estancado, aunque ha sido irregular. Los datos y contactos sugieren que el crecimiento económico se está enfriando y el poder de fijación de precios continúa disminuyendo Cotización del par EUR/USD Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

