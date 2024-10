¿Cómo le va hoy al DAX? 💡

La jornada del jueves en las bolsas europeas se salda con descensos en la mayor铆a de los 铆ndices burs谩tiles. El DAX avanza actualmente un 0,05%, mientras que el FTSE 100 brit谩nico cae un 0,15% y el CAC40 franc茅s lo hace un 0,20%. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en los datos del IPC de Estados Unidos, que pueden decidir si la Fed recortar谩 los tipos en 25 puntos b谩sicos en noviembre o si decide hacer otro recorte de 50 puntos b谩sicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 聽 El DAX baja un 0,1% durante la sesi贸n de hoy. Parece que los puntos de soporte clave de la tendencia alcista siguen siendo las zonas de m谩ximos recientes (19.000 puntos) y la EMA de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico). La resistencia m谩s importante sigue siendo el m谩ximo hist贸rico cerca de los 19.650 puntos. Fuente: xStation Noticias corporativas: Las acciones de Allianz (ALV.DE) cotizaban hoy bajo una ligera presi贸n a la baja, aunque esta ya se ha disipado. El motivo de los movimientos iniciales fue la decisi贸n de Morgan Stanley de rebajar su recomendaci贸n sobre las acciones de la compa帽铆a. Al mismo tiempo, las acciones de Deutsche Telekom (DTE.DE) est谩n ganando terreno, sumando m谩s de un 1% tras anunciar un programa de recompra de acciones por valor de hasta 2.000 millones de euros en 2025 y un aumento del dividendo pagado a los accionistas (hasta 0,9 euros por acci贸n frente a 0,77 euros). Adem谩s, la empresa est谩 desarrollando inteligencia artificial para impulsar el crecimiento de los ingresos y reducir los costes. El grupo espera ahora que los ingresos netos y los ingresos por servicios crezcan un 4% anual entre 2023 y 2027. Los analistas de JPMorgan rebajaron su recomendaci贸n sobre las acciones de Anglo American (AAL.UK) a "neutral" desde su anterior calificaci贸n de "outperform". Por otro lado, los analistas elevaron su precio objetivo para las acciones de la compa帽铆a a 拢2,335 desde las 拢2,285 anteriores. Fuente: Bloomberg Financial LP

