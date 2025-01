Conference Board y resultados corporativos

El sentimiento de los mercados bursátiles es mayoritariamente positivo tras la sesión alcista de ayer en Wall Street.

La lectura macroeconómica más importante de hoy es el índice de la encuesta Conference Board de EE.UU. Además, hablarán Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Joachim Nabel del Bundesbank. La atención también se centrará en los resultados corporativos, dado que más de una docena de grandes empresas estadounidenses presentarán sus informes trimestrales. 16:00 - Índice de indicadores adelantados del Conference Board: Previsión del 0,3% intermensual frente al 0% anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Discursos de banqueros centrales 16:15 - Lagarde - BCE

19:30 - Nagel - Bundesbank Resultados corporativos Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Abbott Labs, Textron, Teledyne Technologies, Teradyne, Halliburton, Kinder Morgan, Steel Dynamics

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "