Conferencia de prensa del BCE (EN VIVO)

El Banco Central Europeo (BCE) ha realizado su sexto recorte consecutivo de 25 puntos base, llevando la tasa principal de refinanciación al 2,40%. La decisión era esperada por los mercados, que actualmente apuestan por una mayor flexibilización monetaria en la Eurozona ante la amenaza del crecimiento arancelario. La conferencia posterior a la decisión acaba de comenzar, durante la cual la presidenta del BCE, Christine Lagarde, entregará la justificación y las proyecciones para la economía de la Eurozona. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Principales declaraciones de la presidenta Lagarde: La inflación se está desarrollando en línea con las expectativas del BCE, pero las perspectivas de crecimiento se han deteriorado debido a las consecuencias esperadas de los aranceles.

El alcance de los aranceles sigue siendo incierto, lo que afecta las perspectivas empresariales y eleva aún más la incertidumbre, lo que podría motivar a los consumidores a contener su gasto.

El desempleo cayó en marzo al 6,1%, el nivel más bajo desde el lanzamiento del euro, mientras que los ingresos reales siguen aumentando.

El sector manufacturero europeo se ha estabilizado, y se espera una mejora adicional como resultado del aumento del gasto en defensa e infraestructura.

