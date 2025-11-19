¿Confirmarán las minutas de la Fed una pausa en la flexibilización adicional? 🔎

Las próximas minutas de la reunión de la Fed (28–29 de octubre) probablemente reflejen una creciente cautela entre los miembros del FOMC respecto a nuevos recortes de tasas. Aunque la Fed redujo la tasa en 25 pb en octubre, el registro podría mostrar que varios participantes vieron mérito en mantenerlas sin cambios —frente a “unos pocos” en septiembre—. Durante la votación, solo Miran apoyó un recorte de 50 pb, mientras que Schmid votó por mantener las tasas.

Powell ya había mencionado un “número creciente” de partidarios de una pausa, y los comentarios recientes de los responsables de política monetaria refuerzan esta visión. Aun así, algunos miembros siguen apoyando un recorte en la próxima reunión del 9–10 de diciembre, algo que Bloomberg Economics también anticipa. Los responsables de política ahora se concentran más en los riesgos del mercado laboral que en un cambio significativo en la tendencia inflacionaria. En este contexto, los datos retrasados del NFP —esperados este jueves y viernes (cifras de septiembre)— serán cruciales.

La política de balance será uno de los temas clave. El 1 de diciembre, la Fed pondrá fin al Quantitative Tightening. Por ello, los mercados buscarán pistas sobre la fecha exacta para iniciar las compras de gestión de reservas, que probablemente consistirán en adquisiciones de Letras del Tesoro (Treasury bills) durante el primer trimestre de 2026.

El mercado se está posicionando con cautela antes de las minutas. Sin embargo, la acción del precio de hoy parece estar siendo impulsada en mayor medida por la mencionada publicación de beneficios de Nvidia y por el informe retrasado del mercado laboral. Al momento de escribir, el oro registra un alza del 1,21%, situándose en 4.116 USD por onza.