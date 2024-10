Costco mantiene crecimiento estable de ingresos para agosto de 2024 📊

Costco dio a conocer su informe de ventas mensual. La compa帽铆a alcanz贸 ingresos de $78,2 mil millones en agosto, un aumento interanual del 7,1%. Este crecimiento contin煤a la tendencia que la compa帽铆a ha seguido durante los 煤ltimos seis trimestres, con una tasa de crecimiento de ingresos promedio del 6,5%. En cuanto a las ventas comparables, la compa帽铆a logr贸 un crecimiento de ingresos del 5% en agosto, con ventas minoristas en los mercados de EE. UU. y Canad谩 que aumentaron un 4,7% y un 4,5%, respectivamente. La compa帽铆a ha experimentado un fuerte crecimiento continuo en su segmento de ventas de comercio electr贸nico, donde las ventas aumentaron un 23% interanual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Si las ventas comparables se ajustan por el impacto de las ventas de combustible y los movimientos de divisas, el crecimiento en agosto habr铆a sido del 7,1% interanual y del 23,3% interanual en el segmento de comercio electr贸nico. Costco sigue cotizando con una prima significativa respecto del resto del segmento minorista de EE. UU. La relaci贸n precio-beneficio de 54,4x sigue siendo m谩s del doble del valor del sector en su conjunto. En t茅rminos de relaci贸n precio/valor contable y precio/ventas, la empresa tambi茅n supera significativamente a su segmento. Esta situaci贸n se viene dando desde hace mucho tiempo y, si analizamos los ratios P/E hist贸ricos a futuro, el de Costco ha superado al del sector en una media de 1,78x y al 铆ndice S&P 500 en su conjunto en 1,86x. Incluso con la tendencia de una prima fuerte respecto del 铆ndice, los valores actuales de Costco implican una fuerte sobrevaloraci贸n. Comparaci贸n de los ratios P/E futuros con respecto a los valores hist贸ricos (gr谩fico superior), el sector (centro) y el 铆ndice S&P 500 (inferior). Fuente: Bloomberg Finance L.P. Si bien desde principios de 2018 ha presentado una rentabilidad del 365% (frente a la del sector del 114%) conviene recordar que operar en la zona de ratios tan elevados expone a la compa帽铆a a una volatilidad potencialmente mayor en caso de datos de rentabilidad posterior decepcionantes. 聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "