Cotización del dólar en Colombia hoy cerca de 3.700: por qué la inflación no volvería al 3% hasta 2027

Criptomonedas : a pesar de la alta volatilidad, el bitcoin logró cerrar el año con alzas superiores al 40 %, impulsadas por la adopción institucional y los ETF de activos digitales.

Bonos del Tesoro de EE. UU. : con tasas de interés aún elevadas, ofrecieron retornos de entre el 6 % y el 8 % , siendo una opción segura en un contexto de volatilidad.

Oro : la incertidumbre geopolítica llevó al metal precioso a nuevos máximos históricos. Una inversión de US$1.000 en oro generó cerca de US$120 de ganancia, un rendimiento de 12 % anual .

Acciones del sector tecnológico e inteligencia artificial : impulsadas por el crecimiento de empresas vinculadas al desarrollo de chips y software de IA, los inversionistas que destinaron US$1.000 a este sector ganaron entre US$350 y US$500 , con rendimientos del 35 % al 50 % anual .

Inflación en Colombia: pausa en el proceso desinflacionario

La inflación en Colombia continúa siendo uno de los principales temas de atención económica. Según las proyecciones del Banco de la República y datos del DANE, el país cerraría el 2025 con una variación anual del 5,2 %, nivel similar al registrado en 2024.

El Banco de la República muestra cómo, tras una fuerte caída desde niveles del 11 % en 2023, el proceso desinflacionario se estabiliza entre el 5 % y 4 % durante 2025, retomando su senda descendente hacia la meta del 3 % en 2027.

Fuente: DANE; cálculos y proyecciones del Banco de la República.

Según un informe de Corficolombiana, “la dinámica de diciembre estaría explicada principalmente por el repunte de los precios de los alimentos perecederos y por incrementos en bienes y servicios, mientras que las reducciones en las tarifas de electricidad y gas contribuirían a atenuar la variación mensual del índice”.

Factores que impulsarán o frenarán la inflación en 2026

A pesar del estancamiento inflacionario esperado para 2025, los analistas proyectan que en 2026 se retomará el proceso desinflacionario. Sin embargo, existen riesgos al alza que podrían alterar esta tendencia, entre ellos:

Incremento del salario mínimo de dos dígitos , anunciado por el Gobierno, que podría presionar los costos laborales.

Demanda interna sólida , impulsada por el gasto público y el estímulo fiscal.

Indexación del 45 % de la canasta del IPC a la inflación de cierre de 2025.

Ajustes en las tarifas de energía y gas, que aún presentan rezagos de indexación.

Estos factores mantendrán vigilante al Banco de la República respecto a posibles movimientos de política monetaria durante 2026.

Tipo de cambio y dólar en Colombia: estabilidad tras la volatilidad

En el mercado cambiario, el dólar en Colombia mostró una tendencia estable durante el último trimestre de 2025, cerrando alrededor de los 3.700 pesos, según datos de la plataforma XTB.

Tras alcanzar picos por encima de los 4.600 pesos en 2022, el tipo de cambio ha mostrado una marcada corrección, reflejo de una mayor estabilidad política interna y un entorno global de menor aversión al riesgo.

El par USDCOP confirma esta tendencia descendente, con soporte técnico cerca de los 3.700 pesos y resistencia próxima a los 4.000 pesos.

El 2025 fue un año de contrastes: mientras los activos tecnológicos y el oro brillaron en los mercados globales, la inflación en Colombia se mantuvo en pausa y el dólar mostró signos de estabilidad.

Para el 2026, los analistas anticipan un panorama de moderado crecimiento, con un posible descenso gradual de la inflación y mejores condiciones para la inversión local e internacional.