Cotización peso chileno dólar: análisis y perspectivas

La cotización peso chileno dólar abrió la jornada del jueves con una ligera apreciación de 0,1%, situándose alrededor de los 974 pesos por dólar. Este comportamiento refleja un entorno marcado por el debilitamiento del mercado laboral estadounidense y un renovado tono proteccionista desde EE.UU. En este artículo revisaremos los principales factores externos y locales que explican la fluctuación de la cotización peso chileno dólar, además de las proyecciones para el tipo de cambio.

Factores externos que impulsan la cotización del peso chileno

La apreciación peso chileno en la apertura se vio favorecida por dos eventos clave en el ámbito internacional:

1. Mercado laboral en desaceleración

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 7.000 durante la última semana de julio, superando las expectativas y llegando a 226.000 peticiones. Aun más relevante fue el salto en las solicitudes continuas, que subieron en 38.000 hasta 1.974.000, el nivel más alto desde noviembre de 2021. Estos datos refuerzan la percepción de un mercado laboral en desaceleración, intensificando las apuestas por un primer recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre. La expectativa de menores tasas en EE.UU. suele presionar al alza a las monedas emergentes, incluida la cotización peso chileno dólar, al disminuir el atractivo del dólar.

2. Tono proteccionista de Estados Unidos

El expresidente Donald Trump anunció una nueva ronda de aranceles de hasta 100% a los semiconductores importados y la duplicación de tarifas a productos indios. Estas medidas elevan la tensión comercial global y refuerzan la demanda de divisas de mercados emergentes como cobertura ante la menor certidumbre. Sin embargo, el efecto sobre la cotización peso chileno dólar depende de la percepción de riesgo: un conflicto comercial prolongado podría fortalecer al dólar, mientras que la expectativa de menores tasas apunta en sentido contrario.

Impacto local y perspectivas del tipo de cambio

En el ámbito doméstico, el desempeño de la balanza comercial ejerce una presión opuesta sobre el peso.

Fuente: Trading economics

Fuente: xStation 5

Evolución de la balanza comercial chilena

En julio, Chile registró un déficit comercial de 60 millones de dólares, revirtiendo el superávit de 1.330 millones observado en junio. Aunque las exportaciones se mantuvieron robustas en 8.144 millones de dólares, las importaciones crecieron a 8.207 millones, impulsadas por la mayor demanda interna. Este deterioro de la balanza comercial limita el avance del peso, ya que un déficit implica mayor demanda de divisas para pagar importaciones, presionando al alza la cotización peso chileno dólar.

Proyecciones y rango de fluctuación

Fuente: xStation 5

Analistas sitúan el tipo de cambio entre los 982 y los 967 pesos por dólar durante la jornada, con un sesgo ligeramente bajista. Las expectativas de recortes sucesivos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal —primero en septiembre y luego en diciembre— fortalecen esta visión. No obstante, las variables políticas globales y la evolución real de los datos económicos pueden generar volatilidad.

Conclusiones y recomendaciones

Atención a los datos de empleo en EE.UU.: Cada reporte de solicitudes de subsidio o nóminas no agrícolas puede alterar rápidamente la cotización peso chileno dólar. Evolución de la política comercial de EE.UU.: Nuevos aranceles o acuerdos pueden cambiar la percepción de riesgo global. Balanza comercial chilena: Mantener un superávit es clave para contener la presión al alza del dólar; los próximos informes de exportaciones/importaciones serán determinantes. Expectativas de tasas: El mercado descuenta recortes de la Fed que favorecerían al peso, pero la materialización de estos recortes dependerá del ritmo de desaceleración económica en EE.UU.

En resumen, la cotización peso chileno dólar está siendo influenciada simultáneamente por débiles indicadores laborales en EE.UU., el resurgir del proteccionismo y el deterioro de la balanza comercial local. Mantente atento a los próximos datos y anuncios de política monetaria para ajustar estrategias de cobertura o inversión según la evolución del tipo de cambio.

