El tipo de cambio peso chileno se mantiene con leves variaciones este martes, en un contexto marcado por la recuperación global del dólar frente a otras monedas, lo que modera la caída local pese al reciente retroceso en el precio del cobre. La moneda estadounidense ha mostrado señales de fortalecimiento, aunque contenidas por las expectativas de un recorte en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión de septiembre. Claves internacionales que impactan al dólar y al peso chileno Datos de empleo en EE. UU. refuerzan expectativas de recorte de tasas El último informe de empleo en Estados Unidos mostró una desaceleración en las nóminas no agrícolas, lo que reforzó la percepción de que el ciclo de política monetaria restrictiva de la Fed estaría llegando a su fin. Esta lectura del mercado ha impulsado una baja en las tasas de interés, aunque el dólar intenta recuperarse desde los mínimos de la semana pasada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado también está atento a la designación del reemplazo de Adriana Kugler en la junta de gobernadores de la Fed, ya que este nombramiento podría influir en el tono que adopte el banco central en los próximos meses, especialmente de cara a las últimas reuniones del año. Los próximos datos del sector servicios serán fundamentales para evaluar la solidez de la reactivación económica en EE. UU., en medio de señales mixtas de actividad. Esta información será clave para determinar si la Fed mantiene o ajusta su actual postura monetaria. Factores locales que influyen en el tipo de cambio en Chile Impacto del precio del cobre en el peso chileno El precio del cobre, principal exportación de Chile, ha mostrado una corrección reciente que genera presión bajista sobre el peso chileno. Aunque el movimiento no ha sido abrupto, refleja una pérdida de momentum en los mercados de materias primas. Desde el punto de vista técnico, el par USDCLP mantiene una tendencia alcista de corto plazo, apoyada por una línea de soporte ascendente. Los niveles clave a observar se ubican en 964 y 973 pesos por dólar, con resistencias más arriba en 985 pesos. Los indicadores técnicos como el RSI y el estocástico sugieren que el impulso comprador del dólar podría estar perdiendo fuerza. Esto limitaría nuevas alzas en el corto plazo, en ausencia de datos macroeconómicos sorpresivos. Fuente: xStation Posible estabilización en torno a los 973 pesos por dólar Con un entorno internacional dominado por tasas más bajas y una presión local moderada sobre el peso, es probable que el tipo de cambio peso chileno se estabilice en torno a los 973 pesos, salvo movimientos bruscos en el precio del cobre o anuncios inesperados de la Fed. El mercado cambiario en Chile seguirá fuertemente condicionado por: La evolución de los flujos internacionales de capital .

La trayectoria del precio del cobre .

Las decisiones de política monetaria de la Fed y su impacto en los mercados financieros globales.

