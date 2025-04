Crudo bajo presión: aranceles, OPEP+ y un cambio de régimen en los mercados energéticos

El desplome del petróleo tras el anuncio de los aranceles de Estados Unidos el pasado 2 de abril ha sido significativo, aunque no del todo inesperado. El Brent cayó un 14% en apenas una semana, mientras que el WTI retrocedió un 15%, arrastrados por el temor a una desaceleración sincronizada de la economía global. Aunque los precios rebotaron ligeramente al inicio de esta semana —con una recuperación del 1% en un repunte técnico—, el trasfondo macroeconómico sigue siendo altamente incierto. La narrativa global eclipsa los fundamentos La respuesta del mercado no ha estado guiada exclusivamente por datos de oferta y demanda, sino por un giro abrupto en la narrativa global. En este contexto, la decisión de OPEP+ de aumentar su producción en mayo en más de 400.000 barriles diarios —triplicando lo previsto— no encaja con los fundamentos inmediatos del mercado. Aunque los países productores sostienen que los fundamentos del mercado son “saludables”, los movimientos recientes del precio y las señales de acumulación en inventarios sugieren lo contrario: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inventarios de crudo en Estados Unidos han vuelto a crecer.

Hay señales de una moderación en la demanda de China, uno de los principales motores del equilibrio energético global. OPEP+ responde más a la política que al mercado La explicación más plausible para el incremento de producción por parte de OPEP+ parece estar en el plano político. Algunos países miembros, como Kazajistán e Irak, venían presionando desde hace meses para aliviar las restricciones, y el contexto actual ha servido como argumento para avanzar en esa dirección. Pero también se trata de una señal de resistencia frente a una dinámica internacional cada vez más marcada por decisiones comerciales unilaterales de las grandes potencias. En otras palabras, OPEP+ está reaccionando más a la fragmentación normativa y al desorden político que a los balances de corto plazo. El crudo como barómetro del riesgo macro Desde una perspectiva técnica, el petróleo está mostrando una sensibilidad creciente al riesgo macroeconómico y político. Su comportamiento se aleja del de un activo puramente cíclico vinculado a la producción industrial, adoptando el rol de termómetro adelantado de las expectativas de crecimiento. La amenaza de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos —que podrían alcanzar hasta un 50% adicional sobre productos chinos— no solo introduce ruido, sino que es interpretada como un freno potencial al comercio global, afectando directamente las proyecciones de demanda energética. El reciente rebote técnico no anula el patrón de debilidad: Si el Brent no logra sostener niveles por encima de 65 dólares , y

El WTI pierde de forma sostenida los 60 dólares, estaríamos posiblemente ante un ajuste estructural. En ese escenario, el mercado no solo confirmaría una corrección temporal, sino que estaría validando una hipótesis de recesión derivada de esta oleada de proteccionismo económico. La estructura de los futuros: señales mixtas La estructura de los futuros también ofrece pistas clave. Hasta ahora, el mercado mantenía una leve backwardation, donde los precios a corto plazo son más altos que los de largo plazo, lo cual suele interpretarse como señal de un mercado ajustado. Sin embargo, esa pendiente se ha ido aplanando. Si se llegara a una fase de contango —con precios a futuro superiores a los actuales— sería una señal clara de que: El mercado está empezando a sobredimensionar el exceso de oferta , o

Comienza a desconfiar de la recuperación de la demanda. Más que volatilidad: un cambio de régimen Lo que está ocurriendo en el mercado del crudo no debe interpretarse como una simple reacción especulativa. Se trata de una reconfiguración profunda de cómo se valoran los riesgos en materias primas en un contexto geopolítico inestable. El petróleo no solo está cotizando un potencial exceso de oferta, sino que también está anticipando un déficit de claridad, de reglas y de confianza en la gobernanza económica global. Y eso, en un mercado tan sensible como el energético, puede ser más determinante que cualquier variable de inventario. Si lo que se está presenciando es una transición hacia un nuevo régimen, entonces el comportamiento del crudo en estas semanas no será una anomalía. Será la primera advertencia de muchas. Fuente: xStation5. ______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

