Datos Case-Shiller del sector inmobiliario en EE. UU. superan las expectativas 🗽

El Índice de Precios de Vivienda Case-Shiller de 20 ciudades (variación interanual) aumentó un 1,8 %, superando la previsión del 1,55 %, aunque por debajo del dato anterior del 2,1 %. El índice ampliado de precios mostró un aumento del 2,3 %, frente al 2,6 % registrado previamente.

En términos mensuales, los precios cayeron apenas un -0,1 %, frente a una expectativa de -0,2 % y una lectura anterior también de -0,2 %.

Estos resultados representan otro conjunto de datos del mercado inmobiliario estadounidense que sugiere estabilidad, respaldada por las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Algunos compradores han comenzado a reingresar al mercado tras las recientes caídas de precios en determinadas regiones.