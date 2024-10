⏬Datos clave sobre el empleo en EEUU

Se esperan datos clave sobre el mercado laboral de Estados Unidos, que pueden aumentar las expectativas de recortes más significativos de las tipos de interés por parte de la Reserva Federal y, lo que es más importante, aumentar aún más las preocupaciones relacionadas con una recesión. Aunque el consenso del mercado sigue siendo alto, las señales recientes indican que el mercado laboral sigue siendo débil y podría debilitarse aún más en los próximos meses. ¿Qué esperar del informe de hoy y cómo reaccionará el mercado? De momento, el dólar se debilita más frente al yen antes de los datos clave del mercado laboral. Expectativas del mercado sobre los datos de empleo de Estados Unidos y señales del mercado laboral" El consenso del mercado para la lectura de hoy sugiere un crecimiento del empleo no agrícola en el rango de 160-165 mil.

El "número susurrante" entre los operadores en la plataforma Bloomberg es 152 mil para la lectura principal, mientras que Bloomberg Economics sugiere una lectura de 145 mil. La lectura anterior fue 114 mil.

El pronóstico más bajo de Bloomberg es 100 mil, y el más alto es 208 mil. Lecturas por debajo o por encima de este rango podrían conducir a movimientos extremos del mercado. El mayor número de pronósticos apunta a 160 y 175 mil, con una mediana de 165 mil.

El informe ADP de agosto fue débil e indicó un crecimiento del empleo de 99 mil.

El informe Challenger mostró un aumento significativo en los despidos planificados, el número de puestos de trabajo abiertos según el informe JOLTS disminuyó, el Libro Beige de la Fed señaló perspectivas económicas y del mercado laboral débiles en los próximos meses, y los subíndices ISM para el mercado laboral también indicaron un empeoramiento de la situación en comparación con el mes anterior. El mercado espera que la tasa de desempleo disminuya al 4,2%, ya que el aumento al 4,3% en el informe anterior se debió a factores puntuales. Sin embargo, Bloomberg Economics apunta a la posibilidad de que la tasa se mantenga en el 4,3%.

Históricamente, los cambios en el empleo del NFP para agosto han decepcionado en alrededor de 30 mil, y agosto generalmente ha sido el mes más decepcionante del año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque el informe ADP no ha estado fuertemente correlacionado con el NFP en los últimos dos años, los últimos tres meses han mostrado una clara disminución en la diferencia. Si el cambio de empleo del NFP resulta similar al ADP, los inversores pueden aumentar las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Fed, seguir vendiendo dólares y acciones en Wall Street y aumentar la exposición a activos más seguros como el yen o el oro. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Cómo se comportará el mercado? Por supuesto, muchas veces este año hemos tenido situaciones en las que todo apuntaba a una lectura débil del NFP, pero terminó siendo positiva. La BLS también revisó claramente el empleo durante el año pasado.

Por lo tanto, es difícil decir qué lectura deberíamos esperar hoy. Sin embargo, cualquier cifra cercana a los 100 mil o inferior probablemente debilitará al dólar y también debilitará los índices de Wall Street, lo que indica un alto riesgo de recesión.

Por otro lado, si el NFP sale como se espera o más alto, el dólar puede recuperar las pérdidas recientes y el US500 podría intentar recuperarse. JPMorgan - El Banco Central aumentó el número de posiciones largas en yenes antes del informe NFP de hoy, esperando una lectura débil. Como muestra el gráfico a continuación, actualmente estamos observando una cantidad extremadamente grande de posiciones netas en yenes, y la situación es muy similar a lo que vimos en 2007 y los años siguientes. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

