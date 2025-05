El calendario económico de hoy presenta datos clave sobre la inflación en EE. UU., las cifras de empleo en el Reino Unido y la percepción económica en Alemania. Los mercados seguirán de cerca las cifras del IPC de EE. UU. para comprender cómo las recientes reducciones arancelarias entre EE. UU. y China podrían afectar las tendencias de la inflación, especialmente después de que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés en su reunión de la semana pasada. Calendario económico 08:00 - Datos de Empleo en el Reino Unido Índice de Ingresos Promedio + Bonificaciones en el Reino Unido (mar.): 5,2 % frente al 5,6 % previsto Cambio en el Número de Solicitudes de Indemnización en el Reino Unido (abr.): 22.300 frente al 18.700 anterior Cambio de Empleo en el Reino Unido (intermensual) (mar.): 120.000 frente al 206.000 anterior Tasa de Desempleo en el Reino Unido (mar.): 4,5 % frente al 4,4 % anterior

09:45 - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

11:00 - Encuestas de Sentimiento ZEW de Alemania (mayo) Condiciones Actuales del ZEW de Alemania (mayo): -77,0 frente al -81,2 anterior Sentimiento Económico del ZEW de Alemania (mayo): 10,7 frente al -14,0 anterior Sentimiento Económico del ZEW de la Eurozona (mayo): -3,5 frente al -18,5 anterior

14:30 - Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. (Abr) IPC de EE. UU. (Interanual) (Abr): 2,4 % frente al 2,4 % anterior IPC de EE. UU. (Mensual) (Abr): 0,3 % frente al -0,1 % anterior IPC subyacente de EE. UU. (Interanual) (Abr): 2,8 % frente al 2,8 % anterior IPC subyacente de EE. UU. (Mensual) (Abr): 0,3 % frente al 0,1 % anterior

15:00 - Intervención de Balz, del Bundesbank alemán

16:00 - Intervención de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra

16:00 - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (Segunda aparición)

21:30 - Inventario semanal de petróleo crudo API de EE. UU. Inventario semanal de petróleo crudo API de EE. UU.: -4,490 millones frente al N/D anterior



