Datos de ventas de viviendas nuevas en EE. UU. ofrecen señales mixtas

11:34 25 de agosto de 2025

Datos de ventas de viviendas nuevas:

  • Ventas de viviendas nuevas en julio: dato real 652 mil (pronóstico 680 mil)

  • Ventas mensuales de viviendas nuevas: dato real -0,8% (pronóstico 0,5%, dato previo 0,8%)

Las ventas de viviendas nuevas superaron las previsiones, lo que refleja un aumento de la demanda en el mercado primario de vivienda. Sin embargo, la variación mensual fue negativa, lo que sugiere una desaceleración del ritmo de crecimiento en comparación con junio. La situación del mercado inmobiliario es mixta: mientras el número de permisos de construcción emitidos continúa disminuyendo, las ventas de viviendas nuevas se mantienen por encima de lo esperado.

 

Fuente: xStation5

