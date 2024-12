Datos económicos e informes de inventarios de EE. UU.

Hoy, los mercados se centrarán en los indicadores económicos de Estados Unidos, en particular los inventarios mayoristas y los datos preliminares de la balanza comercial de bienes. Los informes de inventarios de la EIA también serán objeto de un seguimiento atento, dada la reciente volatilidad de los precios del petróleo. La atención se centrará especialmente en los datos de inventario y balanza comercial de EE. UU. a medida que los mercados evalúan el impulso económico de cara a 2025. Calendario económico 09:00 AM, España - Ventas minoristas: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Previsión interanual: 3 %, anterior: 3,5 % 14:30 PM, Estados Unidos: Inventarios mayoristas avance intermensual - Previsión: 0,1 %, anterior: 0,2 %

Inventarios minoristas sin automóviles avance - Previsión: 0,1 %, anterior: 0,1 %

Balanza comercial de bienes avance - Previsión: -101,3 mil millones, anterior: -98,28 mil millones 15:30 PM, Informes de inventario de la EIA: Cambio de gas natural - Anterior: -0,93 millones

Inventarios de petróleo crudo - Anterior: -0,834 millones

Inventarios de gasolina - Anterior: 2,348 millones

Destilados Inventarios - Anterior: -3,180M 19:00 PM, Estados Unidos: Recuento de plataformas petrolíferas de Baker Hughes

Recuento total de plataformas de Baker Hughes

