El inicio de la sesión del viernes en los mercados financieros trae a los inversores avances en el yen japonés, debilidad general en el dólar estadounidense y futuros basados ​​en índices bursátiles más altos. Esto se produce después de la dura decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés y los comentarios relativamente suaves de Trump sobre la imposición de aranceles a China. El resto del día, sin embargo, se centrará en las lecturas de los datos PMI de enero de las principales economías del mundo. Son en gran medida sus lecturas las que pueden condicionar si las tendencias del mercado actualmente visibles se mantendrán durante el resto de la semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario detallado del día: 08:15 Datos del PMI de Francia para enero: Servicios. Previsión: 49,3. Anteriormente: 49,3.

Manufacturas. Previsión: 42,2 Anteriormente: 41,9. 08:30 Datos del PMI de Alemania para enero: Servicios. Previsión: 51,0 Anteriormente: 51,2.

Manufacturas. Previsión: 42,7 Anteriormente: 42,5. 09:00 Datos del PMI de la Eurozona para enero: Servicios. Previsión: 51,5 Anteriormente: 51,6.

Manufacturas. Previsión: 45,3 Anteriormente: 45,1. 09:30 Datos del PMI del Reino Unido para enero: Servicios. Previsión: 50,8 Anteriormente: 51,1.

Manufacturas. Previsión: 47,0 Anteriormente: 47,0. 14:45 Datos del PMI de Estados Unidos para enero: Servicios. Previsión: 50,8 Anteriormente: 51,1.

Manufacturas. Previsión: 47,0 Anteriormente: 47,0. 14:45 Datos del PMI de Estados Unidos para enero: Servicios. Previsión: 56,5. Anteriormente: 56,8.

Manufactura. Previsión: 49,7. Anteriormente: 49,4 15:00 Estados Unidos, datos de la UM para enero: Previsión del IPC anual: 3,3 % Anteriormente: 2,8 %

Previsión del IPC a 5 años: 3,3 % Anteriormente: 3

