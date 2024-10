DAX 40: Las acciones de lujo impulsan el optimismo en Europa 📈

El DAX alem谩n rompe un nuevo r茅cord hist贸rico

La moda lidera el crecimiento en Europa

DHL, tras el comunicado de la direcci贸n Situaci贸n general del mercado: La sesi贸n del lunes en los mercados burs谩tiles europeos trae consigo un buen sentimiento entre los inversores. El DAX alem谩n sube actualmente un 0,78%. El FTSE 100 brit谩nico suma un 0,31%. Al mismo tiempo, el CAC 40 franc茅s aumenta un 1,5% y es l铆der gracias a los fuertes beneficios del sector de la moda. El DAX alcanz贸 hoy nuevos m谩ximos hist贸ricos. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en las empresas estrechamente vinculadas a China, donde, tras las nuevas medidas de est铆mulo introducidas por el PBoC, aumentan las expectativas de una mejor situaci贸n en el mercado mundial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La volatilidad observada actualmente en el amplio mercado europeo. Fuente: xStation5 El 铆ndice de referencia alem谩n DAX 40 cotiza cerca de un 0,40% m谩s alto durante la sesi贸n del martes. El 铆ndice basado en futuros est谩 alcanzando nuevos m谩ximos hist贸ricos hoy. Parece que los puntos de apoyo clave para la tendencia alcista general siguen siendo las zonas de m谩ximos recientes y la EMA de 50 d铆as (l铆nea azul en el gr谩fico). Fuente: xStation5 Noticias: La sesi贸n del martes est谩 marcada por un potente repunte en las cotizaciones de todas las empresas fuertemente vinculadas al mercado chino. En primer lugar, la moda, que depende en gran medida de la demanda de los consumidores chinos, est谩 teniendo un buen desempe帽o. Los mayores aumentos actualmente pertenecen a aquellas empresas que, en t茅rminos porcentuales, m谩s dependen de esta regi贸n para sus ventas. Hablamos principalmente de Hermes (RMS.FR), que repunta un 4,6%, y Richemont (CFR.CH), que aumenta un 4,5%. Fuente: xStation Valores ilustrativos de la exposici贸n de ventas de marcas individuales en China. Fuente: Bloomberg Financial LP Las medidas de "est铆mulo" anunciadas por el Banco Popular de China en la conferencia de Pek铆n tambi茅n est谩n impulsando el sentimiento en torno a los activos impulsados 鈥嬧媝or el ciclo, como las acciones de transporte de contenedores como Maersk (MAERSKB.DK), Hapag-Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) y operadores de graneleros como Star Bulk Carriers (SBLK.US), que ha subido casi un 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos. Las acciones mineras como la polaca KGHM (KGH.PL) tambi茅n lo est谩n haciendo muy bien. El sector automovil铆stico tambi茅n est谩 experimentando un repunte. Fuente: xStation5 Deutsche Post (DHL.DE) dijo que planea distribuir al menos el 40% de su beneficio neto a los accionistas y que est谩 en camino de cumplir sus objetivos para todo el a帽o. La compa帽铆a ha recomprado 2.800 millones de euros (3.110 millones de d贸lares) de acciones bajo su actual programa de recompra de acciones hasta el momento, dijo. En marzo, la empresa aument贸 su programa de 1.000 millones de euros a 4.000 millones de euros y lo extendi贸 hasta 2025. La empresa pretende lograr un aumento del 50% en los ingresos para 2030 en comparaci贸n con 2023 mediante la creaci贸n de entidades corporativas independientes para sus servicios postales y de paqueter铆a en Alemania. Las acciones de la empresa est谩n subiendo actualmente un 1,5%. Otras noticias de empresas individuales del DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

