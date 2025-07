DAX 40: Los inversores europeos se muestran cautelosos a medida que los beneficios ponen de manifiesto los riesgos arancelarios 📉

Las acciones europeas ceden terreno el viernes, mientras aumenta la cautela de los inversores de cara al 煤ltimo fin de semana antes de que concluyan las negociaciones comerciales entre la UE y EE. UU. El Euro Stoxx 50 retrocede un 0,2 %, con el DAX de Alemania encabezando las ca铆das, con una ca铆da del 0,6 %. El IBEX 35 de Espa帽a baja un 0,55 %, mientras que el FTSE 100 y el FTSE MIB se dejan un 0,3 % y cotizan planos, respectivamente. En contraste, el CAC 40 de Francia registra un modesto alza del 0,1 %, desafiando la tendencia general. Entre los sectores del Eurostoxx 600, tecnolog铆a es el que peor comportamiento presenta, con empresas como Nokia (鈥2,2 %), ASML (鈥2 %), Capgemini (鈥1 %) y la megacapitalizaci贸n SAP (鈥0,8 %) lastrando el 铆ndice. Las acciones de consumo discrecional muestran cierta resistencia a pesar de una decepci贸n generalizada en el sector textil, debida al informe de beneficios de Puma. El sector sanitario tambi茅n registr贸 alzas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad en los sectores del Eurostoxx 600. Fuente: Bloomberg Finance LP Rendimiento de las empresas cotizadas en el DAX. Fuente: Bloomberg Finance LP DAX 40 (H1)

Los futuros del DAX 40 se est谩n consolidando actualmente alrededor del nivel de 24.220, entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 61,8 % y el 78,6 %. El mercado parece estar completando un patr贸n de cabeza y hombros, con los vendedores manteniendo el control por debajo de la media m贸vil exponencial de 10 horas (EMA10, de color amarillo). Una ruptura decisiva por encima de la EMA30 y la EMA100 (de color p煤rpura), pr谩cticamente alineadas, podr铆a desencadenar un nuevo rally alcista hacia los m谩ximos recientes en torno a 24.640. Sin embargo, cualquier alza adicional depender谩 de desarrollos positivos en las negociaciones comerciales UE-EE. UU.

Por el contrario, en el lado bajista, las ca铆das derivadas de noticias sobre aranceles o informes de resultados podr铆an profundizar la correcci贸n, llevando los precios por debajo del nivel de soporte en 24.000. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Alten , firma francesa de consultor铆a tecnol贸gica e industrial, inform贸 una ca铆da del 1,1 % en los ingresos del primer semestre, con la actividad retrocediendo un 5,6 % en t茅rminos org谩nicos. El sector automotriz se desplom贸 un 15 %, compensado solo en parte por el crecimiento en Defensa, Energ铆a y Ferrocarril. El grupo espera una contracci贸n org谩nica anual de entre el 5,2 % y el 5,5 % y un margen operativo de aproximadamente el 8 %, citando la d茅bil demanda y efectos de calendario. La acci贸n registra una ca铆da del 5,2 %.

Carrefour acord贸 vender su negocio italiano deficitario al grupo NewPrinces por alrededor de 1 000 millones de euros, con el objetivo de impulsar el crecimiento y el flujo de caja. El minorista registr贸 un alza comparable del 4,4 % en el segundo trimestre, impulsada por la recuperaci贸n en Francia, pero la rentabilidad sigue presionada, con un margen operativo del 1,6 % en el primer semestre. Las acciones se dispararon cerca de un 7 %.

Close Brothers , grupo bancario de inversi贸n del Reino Unido, vender谩 Winterflood Securities, su unidad de creaci贸n de mercado, a Marex por 103,9 millones de libras en un movimiento estrat茅gico para optimizar operaciones. La transacci贸n refleja la continua consolidaci贸n en el sector de servicios financieros y marca la 煤ltima adquisici贸n de Marex al ampliar su presencia en mercados de capital. La operaci贸n est谩 sujeta a aprobaci贸n regulatoria. El valor de la acci贸n subi贸 un 9,2 %.

LVMH registr贸 un descenso del 9 % en ventas de moda y art铆culos de marroquiner铆a en el segundo trimestre, por debajo de las estimaciones debido al debilitamiento de la demanda, especialmente en China y Jap贸n. A pesar de unos beneficios de 9 000 millones de euros en el primer semestre, superiores a las previsiones, las acciones retrocedieron. Louis Vuitton planea una nueva planta en Texas para compensar los aranceles. Dior inicia una transici贸n creativa bajo Jonathan Anderson.

Nokia registr贸 un beneficio por acci贸n de 0,11 USD, por debajo de las estimaciones en 0,02 USD (0,13 USD esperados). Los ingresos ascendieron a 5 400 millones de USD, por debajo del consenso de 5 600 millones. Los resultados reflejan los continuos vientos en contra por presiones competitivas e incertidumbres de mercado. Los inversores vigilar谩n de cerca las estrategias de Nokia para impulsar el crecimiento futuro.

Puma es actualmente la peor valorada en el Eurostoxx 600, con las acciones hundi茅ndose un 16,7 % tras anunciar una ca铆da neta de 247 millones de euros en el segundo trimestre y un panorama de ventas negativo. Las ventas cayeron en todas las regiones, y los segmentos de Pr锚t-脿-porter y Accesorios no alcanzaron las previsiones. La firma ahora espera una ca铆da de EBIT anual, citando aranceles, presi贸n sobre m谩rgenes y altos inventarios. El gasto de capital se redujo en 50 millones.

Valeo , proveedor franc茅s de componentes de automoci贸n, recort贸 su objetivo de ventas para 2025 a 20 500 millones de euros, citando un impacto de 750 millones por divisas y mercados de clientes m谩s d茅biles. Las ventas del segundo trimestre retrocedieron un 6 % hasta 5 350 millones de euros. Aunque la mayor铆a de los productos destinados a EE. UU. est谩n exentos de aranceles, los analistas advierten que la menor demanda podr铆a presionar m谩rgenes a pesar del traspaso de costes a los fabricantes. Los aranceles siguen siendo un riesgo clave para la industria.

Volkswagen soport贸 un impacto de 1 300 millones de euros en el beneficio operativo del primer semestre por los aranceles a las importaciones de EE. UU., lo que oblig贸 a recortar su previsi贸n de margen para 2025 al 4鈥5 %. El grupo advirti贸 que unos aranceles del 27,5 % podr铆an volverse permanentes. A pesar de los avances en la reestructuraci贸n, incluidos planes para recortar 35 000 empleos antes de 2030, la presi贸n comercial de EE. UU. ha afectado con dureza los vol煤menes de exportaci贸n y los ingresos. La acci贸n muestra resiliencia, con un alza del 3,3 %.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "