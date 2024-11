DAX: De40 sube un 0,50% en medio de una enorme volatilidad durante las elecciones estadounidenses 🔔

Los 铆ndices europeos registran un fuerte crecimiento

El DAX gana un 0,65%

El 铆ndice suizo SUI40 es el que m谩s avanza

El VIX europeo cae un 7,20% En los mercados europeos, al igual que en Estados Unidos, se observa una mayor confianza de los inversores en la victoria de Donald Trump. De hecho, justo antes de la publicaci贸n de este art铆culo, Trump ya hab铆a conseguido 277 votos electorales, lo que confirmaba en esencia su victoria definitiva. Sin embargo, la batalla en el Congreso y el Senado sigue abierta. No obstante, tambi茅n en estos 谩mbitos hay una alta probabilidad de que los republicanos ganen. Actualmente, los republicanos ocupan 51 esca帽os en el Senado, aunque algunos proceden de estados en los que todav铆a se est谩 contando el voto. En los mercados financieros, en gran medida, se observa una continuaci贸n de los movimientos asociados al llamado "Trump Trade" justo antes de las elecciones. Las reacciones m谩s fuertes se observan en el d贸lar, los bonos y los contratos del 铆ndice Russell 2000. Curiosamente, los 铆ndices europeos est谩n ganando terreno, mientras que el euro y los rendimientos de los bonos de los pa铆ses europeos est谩n cayendo. Por el contrario, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han reaccionado con fuerza en la direcci贸n opuesta. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os subi贸 al 4,44%, mientras que el rendimiento a 2 a帽os alcanz贸 el 4,27%, igualando los niveles vistos por 煤ltima vez en junio de 2024 y a principios de octubre de 2023. Esto sugiere que los inversores en bonos priorizan los resultados electorales y las consecuencias econ贸micas de la victoria de Trump sobre la Reserva Federal, a pesar de las expectativas de que la Fed recorte las tasas de inter茅s esta semana y contin煤e el ciclo de recortes de tasas el pr贸ximo a帽o. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Mientras tanto, un posible cambio significativo en la pol铆tica estadounidense no est谩 siendo bien recibido por los mercados de Asia y Europa. A corto plazo, se debe prestar atenci贸n a la fuerte subida del d贸lar y a las salidas de capitales de los mercados emergentes. En los mercados europeos, los rendimientos de los bonos est谩n cayendo bruscamente, incluso en Francia, Alemania y Suiza. DAX (H1) El 铆ndice alem谩n experiment贸 una volatilidad significativa. Inicialmente, vimos una ca铆da de las cotizaciones hasta el l铆mite inferior de 19.100 puntos, ya que Trump tom贸 la delantera. Posteriormente, las cotizaciones subieron significativamente hasta el l铆mite superior de alrededor de 19.600 puntos, un movimiento de m谩s del 2,40% en solo 3 horas. Actualmente, las cotizaciones se est谩n calmando en torno a los niveles de ayer.

Fuente: xStation 5 El 铆ndice est谩 experimentando un fuerte crecimiento en empresas como Siemens Healthineers, Fresenius y Heidelberg Materials. Sin embargo, en cada caso, esto se debe a los fundamentos.

Fuente: Bloomberg Finance LP Noticias de la empresa Siemens Healthineers (SHL.DE) ha anunciado un EBIT ajustado de 1.120 millones de euros en el cuarto trimestre, un 7,2% m谩s que en el mismo periodo del a帽o anterior, en l铆nea con las expectativas de los analistas. Los ingresos aumentaron un 4,5% hasta los 6.330 millones de euros, ligeramente por debajo de la estimaci贸n de 6.350 millones de euros. El segmento de diagn贸stico por imagen tuvo un buen rendimiento con un EBIT ajustado de 859 millones de euros (+15% interanual), mientras que el de diagn贸stico se qued贸 por debajo de las estimaciones. El EBIT de terapias avanzadas creci贸 un 20% interanual. El BPA se situ贸 en 0,55 euros en comparaci贸n con los 0,48 euros de hace un a帽o, por debajo de la previsi贸n de 0,57 euros, y el BPA ajustado de 0,67 euros super贸 las expectativas. El flujo de caja libre aument贸 hasta los 1.230 millones de euros. Para 2025, la empresa prev茅 un crecimiento de las ventas comparables del 5%-6% y un BPA ajustado de 2,35-2,50 euros. 聽 El margen EBIT del sector automotor de BMW (BMW.DE) en el tercer trimestre cay贸 al 2,3%, frente al 9,8% interanual y por debajo de la estimaci贸n del 2,87%. El EBIT cay贸 un 61% hasta los 1.700 millones de euros, superando ligeramente la estimaci贸n de 1.660 millones de euros, mientras que las ventas disminuyeron un 16% hasta los 32.410 millones de euros, por debajo de las proyecciones. Los ingresos del sector automotor disminuyeron un 13% hasta los 27.850 millones de euros. Los ingresos de los servicios financieros aumentaron un 2,5% y los ingresos de las motocicletas crecieron un 8%. BMW mantuvo sus previsiones anuales para el margen EBIT del sector automotor en el 6%-7% y espera unas ganancias m谩s s贸lidas en el cuarto trimestre a pesar de los importantes gastos. El director ejecutivo Oliver Zipse enfatiz贸 los esfuerzos de recuperaci贸n tras los desaf铆os del tercer trimestre. Hensoldt (HAG.DE) inform贸 de un EBITDA ajustado de nueve meses de 187 millones de euros, un aumento del 24% interanual, con un aumento de los ingresos del 21% hasta los 1.380 millones de euros y un aumento de la entrada de pedidos del 45% hasta los 1.860 millones de euros. La cartera de pedidos creci贸 un 19% hasta los 6.510 millones de euros. La empresa espera un margen EBITDA ajustado para todo el a帽o del 18%-19% y unos ingresos de alrededor de 2.300 millones de euros. Hensoldt destac贸 la s贸lida entrada de pedidos, impulsada en parte por la contribuci贸n del Grupo ESG de 172 millones de euros, y especific贸 su ratio de pedidos a facturaci贸n previsto en torno a 1,2x. En el tercer trimestre, el f谩rmaco para adelgazar Wegovy de Novo Nordisk (NOVOB.DK) gener贸 unos ingresos de 17.300 millones de coronas danesas (2.500 millones de d贸lares), superando la estimaci贸n media de los analistas de 15.600 millones de coronas. Este s贸lido rendimiento se produce en medio de las preocupaciones de los inversores tras las recientes ventas decepcionantes de f谩rmacos contra la obesidad de Eli Lilly.

