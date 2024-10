DAX en la zona de soporte clave a la espera de los NFPs 💡

La sesi贸n del viernes en los mercados burs谩tiles europeos trae consigo un retroceso en la mayor铆a de los 铆ndices. El DAX de Alemania es actualmente uno de los 铆ndices con peor rendimiento, cotizando a la baja casi un 0,5%. Al mismo tiempo, el CAC40 de Francia ha bajado un 0,22%. El DAX est谩 probando actualmente un punto de soporte clave, establecido por la EMA de 50 d铆as. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en los datos del PIB de la eurozona y los informes de los mercados laborales de Estados Unidos y Canad谩. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Noticias corporativas: Goldman Sachs elev贸 su recomendaci贸n sobre las acciones de Symrise (SY1.DE) a una calificaci贸n de 鈥渘eutral鈥 con un precio objetivo de 127 euros. Anteriormente, el analista del banco recomend贸 vender esta compa帽铆a. Las acciones de la compa帽铆a suben un 1% hoy. La OPA hostil de su rival Banco Sabadell (SAB.ES) por parte de BBVA (BBVA.ES) ha sido aprobada por el Banco Central Europeo. Este es el 煤ltimo obst谩culo regulatorio clave que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ten铆a que superar antes de que los accionistas de Sabadell pudieran votar sobre la operaci贸n. Bank of America aplaudi贸 el progreso logrado a ra铆z de las demandas por glifosato en EE. UU. y elev贸 su calificaci贸n de las acciones de Bayer (BAYN.DE) a 鈥渘eutral鈥. El precio objetivo se fij贸 en 31 euros. La agencia de seguridad a茅rea de la Uni贸n Europea exigir谩 inspecciones 煤nicas de los motores del Airbus SE A350 despu茅s de que un incendio en pleno vuelo en Cathay Pacific Airways Ltd. obligara a la aerol铆nea a dejar en tierra temporalmente algunos aviones. Airbus (AIR.DE) y Rolls-Royce Holdings Plc (RR.UK), que fabrica los motores Trent XWB que impulsan el A350, dijeron anteriormente que estaban cooperando con la EASA. Las acciones de estas empresas caen actualmente m谩s del 1%. Fuente: Bloomberg Financial LP

