DE40: Actualización de aranceles aumenta la volatilidad en Europa

México, Canadá y China en el centro de la disputa comercial, junto con los datos del PCE en EE.UU. y el IPC de Alemania.

Berenberg rebaja la calificación de Lanxess. Situación general del mercado: Los mercados europeos cotizan a la baja al cierre de la semana. El DAX alemán en el mercado al contado ha perdido casi 0,34%. Los temas principales del día son los aranceles entre México, Canadá y China, los datos del PCE de EE.UU., el IPC de Alemania y noticias corporativas específicas. Puede encontrar más información sobre lo que se espera de la última lectura del IPC de Alemania en nuestra publicación anterior. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado europeo en general, observamos un sentimiento relativamente mixto en los principales sectores de la economía. Fuente: xStation El índice alemán DE40 ganó hoy un 0,33% en términos intradía. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la zona de soporte de consolidación cerca de los 21.230 puntos. Desde un punto de vista técnico, el DE40 mantiene una tendencia alcista estable. Fuente: xStation Noticias corporativas: Los sectores expuestos a los aumentos arancelarios entre EE.UU. y Europa están especialmente activos hoy. Vale la pena monitorear de cerca las acciones de fabricantes de automóviles como Stellantis, Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen, así como los proveedores de autopartes, incluyendo Forvia, Continental, Michelin y Pirelli, que experimentan mayor volatilidad. Otros sectores afectados incluyen transporte de carga (Maersk, Hapag Lloyd) y bebidas alcohólicas (Remy Cointreau, Pernod Ricard). Las acciones de semiconductores en Europa caen por segundo día consecutivo debido a la decepción por los resultados trimestrales de Nvidia, así como por las preocupaciones sobre una guerra arancelaria. Las principales pérdidas en el sector son: ASML -2,1%

-2,1% ASM International -2,6%

-2,6% Infineon -2,3%

-2,3% STMicroelectronics -1,4%

-1,4% Nordic Semiconductor -3,7% Los analistas de Berenberg rebajaron la calificación de Lanxess (LXS.DE) de "comprar" a "mantener". El precio objetivo se fijó en 31 euros por acción, lo que ha llevado a una caída del 2,5% en la cotización de la empresa hoy. Otras noticias de empresas individuales del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

