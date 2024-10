DE40: Deutsche Bank cae tras la publicación de resultados; Citi revisa calificación de acciones de Porsche 💡

DAX extiende ca铆das.

Deutsche Bank pierde tras informar los resultados del tercer trimestre.

Citi aumenta la recomendaci贸n para las acciones de Porsche. Situaci贸n general del mercado: La sesi贸n del mi茅rcoles en las bolsas europeas trae consigo ca铆das en la mayor铆a de los 铆ndices burs谩tiles. El DAX alem谩n pierde actualmente un 0,42%. El FTSE 100 brit谩nico est谩 perdiendo m谩s del 0,44% al mismo tiempo. El CAC40 franc茅s, por su parte, pierde un 0,74%. La atenci贸n de los inversores hoy se centra en las noticias corporativas y los discursos de los banqueros centrales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad que se observa actualmente en el amplio mercado europeo. Fuente: xStation El 铆ndice de referencia alem谩n DE40 cotiza casi un 0,61% a la baja durante la sesi贸n del mi茅rcoles. Los puntos clave de soporte/resistencia de la amplia tendencia alcista parecen seguir siendo la zona de 19.000 puntos, la EMA de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico) y el pico hist贸rico probado la semana pasada, que ahora sirve como principal zona de control de la oferta. y la demanda. Fuente: xStation Noticias: Las acciones de Porsche AG (P911.DE) subieron un 2,6% hoy, aunque las ganancias casi se han borrado despu茅s de que Citi mejor贸 las acciones del fabricante de autom贸viles alem谩n a una calificaci贸n de "compra" desde una calificaci贸n anterior "neutral", diciendo que Porsche tiene una gran marca que los inversores est谩n dispuestos a invertir y una base de ganancias muy baja a partir de la cual las ganancias por acci贸n en el primer semestre de 2025 podr铆an mostrar un crecimiento en comparaci贸n con las 鈥渇uertes ca铆das鈥 de muchos competidores. Porsche se ha enfrentado a una serie de adversidades este a帽o, pero se espera que experimente una demanda m谩xima de nuevos modelos y rentabilidad con un volumen y precios mejorados en los a帽os fiscales 25 y 26. El precio objetivo se ha fijado en 85 euros frente a los 75 euros por acci贸n anteriores. Las acciones de Deutsche Boerse (DB1.DE) est谩n cayendo m谩s del 1,5% en la sesi贸n de hoy, a pesar de que los resultados del tercer trimestre de la compa帽铆a cumplieron con las expectativas de los analistas. La empresa vuelve a aumentar sus previsiones para el ejercicio fiscal gracias al fuerte crecimiento org谩nico de los ingresos netos. PREVISI脫N ANUAL Beneficio neto de 5.800 millones de euros, estimado anteriormente en 5.700 millones de euros, los analistas esperaban 5.810 millones de euros

EBITDA de 3.300 millones de euros a 3.400 millones de euros, 3.300 millones de euros estimados anteriormente, los analistas esperaban 3.330 millones de euros RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE EBITDA 801,8 millones de euros, +17% interanual, estimado en 807 millones de euros

Beneficio neto 444,9 millones de euros, +11% interanual, estimado en 451,1 millones de euros

Beneficio b谩sico por acci贸n 2,42鈧 vs. 2,16 鈧 a/a, estimado 2,44 鈧 Las acciones de FlatexDEGIRO (FTK.DE) est谩n perdiendo m谩s del 4,5% en la sesi贸n de hoy, despu茅s de que la sociedad de inversi贸n publicara resultados peores de lo esperado para el tercer trimestre de 2024. Los peores resultados se debieron principalmente a mayores costes. Los ingresos se desempe帽aron en l铆nea con las expectativas y aumentaron un s贸lido 10% interanual, pero los costos aumentaron alrededor del 5%, lo que result贸 en un Ebitda que estuvo entre un 6% y un 7% por debajo de las expectativas. Q3 RESULTS EBITDA 45,7 millones de euros, +14% interanual, estimado en 49,1 millones de euros

Ingresos 111,7 millones de euros, +10% interanual, estimado en 111,8 millones de euros Las acciones de Adidas (ADS.DE) caen un 1,9% despu茅s de que HSBC rebajara su recomendaci贸n para las acciones de la compa帽铆a de "comprar" a "mantener", se帽alando la falta de catalizadores a corto plazo necesarios para el crecimiento. Las acciones de Deutsche Bank (DBK.DE) est谩n perdiendo casi un 1,5% en la sesi贸n de hoy despu茅s de que las ganancias del tercer trimestre del banco fueran decepcionantes. El banco no cumpli贸 con las estimaciones sobre este tema y pronostic贸 mayores provisiones para pr茅stamos para todo el a帽o. RESULTADOS DEL 3T Ventas e ingresos procedentes de la negociaci贸n de t铆tulos de deuda 2.100 millones de euros, estimados en 2.010 millones de euros

Ratio de capital ordinario de nivel 1 13,8% vs. 13,9% interanual, estimaci贸n 13,7%

Ingresos netos 7.500 millones de euros, +5,2% interanual, estimado en 7.310 millones de euros

Ingresos por gesti贸n de activos 660 millones de euros, +11% interanual, estimado en 644,2 millones de euros

Ingresos de banca de inversi贸n 2.520 millones de euros, +11% interanual, estimado en 2.420 millones de euros

Ingresos de la banca privada 2.320 millones de euros, -0,9% interanual, estimado en 2.370 millones de euros

Ingresos de banca corporativa 1.840 millones de euros, -2,6% interanual

Beneficio neto 1.460 millones de euros, +42% interanual

Beneficio antes de impuestos 2.260 millones de euros, +31% interanual, estimado en 2.020 millones de euros

Gastos ajustados 5.000 millones de euros

Provisiones para insolvencias 494 millones de euros, frente a 245 millones de euros interanuales, estimados en 431,4 millones de euros

Gastos no financieros 4.740 millones de euros, -8,1% interanual, estimado en 4.920 millones de euros Otras noticias provienen de empresas individuales del 铆ndice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

