En la reunión de hoy del Banco Central Europeo se espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos. La atención se va a centrar a partir de ahora en las previsiones para los próximos meses. El EUR/USD subió ligeramente esta mañana para tocar el cruce de 1,0820 antes de volver a caer justo por debajo de 1,0800. Goldman Sachs elevó su previsión de crecimiento de la eurozona para 2025 en 0,1 puntos porcentuales hasta el 0,8%, citando el aumento del gasto militar y de infraestructura, especialmente en Alemania. El banco espera que el BCE mantenga los tipos sin cambios en julio, contrariamente a su previsión anterior de una bajada de 25 puntos básicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los futuros europeos apuntan a una apertura al alza para hoy. El Euro Stoxx 50 sube actualmente un 0,15%. Calendario económico del día 07:45 - Suiza, tasa de desempleo de febrero (ajustada estacionalmente): Previsión 2,7% interanual. Anteriormente 2,7%.

08:00 - Suecia, inflación del IPC de febrero: Previsión 1,1% interanual. Anteriormente 1,0%.

11:00 - Eurozona, ventas minoristas de enero: Previsión 0,1% intermensual. Anteriormente -0,2%.

12:00 - Turquía, decisión del CBRT: Anteriormente 45%.

13:30 - EE. UU., datos del Challenger de febrero: Anteriormente 49.800.

14:15 - Eurozona, decisión del BCE: Previsión 2,5% (tasa de depósito). Anteriormente 2,75%.

Anteriormente 2,75%. 14:30 - EE. UU., datos de prestaciones por desempleo: Previsión 235.000. Anteriormente 242.000.

14:45 - Eurozona, rueda de prensa con Lagarde.

16:30 - EE.UU., datos de inventario de gas de la EIA: Previsión -92 bcf. Anteriormente -261 bcf. Seminario del BCE en directo Sigue la decisión de tipos del Banco Central Europeo y la posterior comparecencia de prensa de Christine Lagarde a través del siguiente enlace : A las 14:00 en directo con Manuel Pinto.

