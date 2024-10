Deckers Outdoor sube un 11,50% impulsado por un crecimiento de ventas del 20% 📌

Deckers Outdoor Corp (DECK.US) inicialmente subi贸 incluso un 13% (ahora +11,30%) despu茅s de que la compa帽铆a informara s贸lidos beneficios del segundo trimestre fiscal, con ventas netas aumentando un 20% a帽o tras a帽o a 1.310 millones de d贸lares, superando el consenso de los analistas. de 1.200 millones de d贸lares. El crecimiento fue impulsado por la s贸lida demanda de las marcas Hoka y UGG, con un aumento de las ventas de Hoka de casi un 35 % y de UGG de un 13 %. Este impulso positivo llev贸 a Deckers a aumentar sus previsiones para todo el a帽o, pronosticando ahora 4.800 millones de d贸lares en ventas netas con un beneficio por acci贸n ajustado de 5,15 a 5,25 d贸lares. Resumen financiero: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Ventas netas: 1.310 millones de d贸lares (+20 % interanual), por encima de la estimaci贸n de 1.200 millones de d贸lares. Ventas de Hoka: 570,9 millones de d贸lares (+35 % interanual), por encima de la estimaci贸n de 517,7 millones de d贸lares. Ventas de UGG: 689,9 millones de d贸lares (+13 % interanual), por encima de la estimaci贸n de 634,4 millones de d贸lares. Ventas de Teva: 22 millones de d贸lares (+2,3 % interanual). Ventas de Sanuk: 2,8 millones de d贸lares (-48 % interanual).

Margen bruto: 55,9%, frente al 53,4% interanual, la estimaci贸n fue 52,1%.

Ventas mayoristas: $913,7 millones (+20% interanual), por encima de la estimaci贸n de $823,2 millones.

BPA ajustado: 1,59 d贸lares, muy por encima de la estimaci贸n de consenso de 1,2 d贸lares.

Orientaci贸n de ventas netas para todo el a帽o: elevadas a 4.800 millones de d贸lares.

Gu铆a de EPS ajustada para todo el a帽o: $5,15-$5,25. La gerencia destac贸 la creciente cartera de innovaci贸n y el potencial de crecimiento internacional de Deckers, particularmente para Hoka y UGG. A pesar de proyectar una desaceleraci贸n estacional en la segunda mitad del a帽o fiscal, la compa帽铆a anticipa una fortaleza continua gracias al lanzamiento de nuevos productos y una mayor presencia en el mercado en el extranjero. En particular, el pron贸stico de margen bruto elevado del 55% al 鈥嬧55,5% refleja una distribuci贸n disciplinada y un fuerte impulso de ventas a precio completo en todas las marcas, posicionando a Deckers para un crecimiento continuo en un mercado de calzado competitivo. Gr谩fico de precios (intervalo D1)

La capitalizaci贸n de mercado de la compa帽铆a ha aumentado hoy un 11,50%, lo que la convierte en la segunda que m谩s ha ganado en el 铆ndice S&P 500, despu茅s de Tapestry (+14,40%). El precio de las acciones ha subido a 170 d贸lares, cerca de su m谩ximo hist贸rico alcanzado antes de la divisi贸n de acciones 6:1. 聽 Fuente: xStation 5

