Deuda pública: demasiado grande para caer – ¿Podrá Francia mantenerse en pie?

El país oscila entre la parálisis política y la vulnerabilidad financiera , mientras la credibilidad del Estado y la confianza en la democracia se encuentran ahora en juego.

Francia enfrenta un riesgo sistémico de deuda, con 3,345 mil millones de euros pendientes , un aumento de las tasas de interés y un entorno de mercado frágil agravado por la desconfianza de los inversores.

La dimisión de Sébastien Lecornu de su cargo como primer ministro, aceptada esta mañana por Emmanuel Macron, no es un episodio gubernamental rutinario. Revela una profunda disfunción en la vida política francesa, un poder ejecutivo debilitado y una confianza colectiva en erosión. En apenas unos días, el nuevo gobierno se ha desmoronado bajo el peso de la crítica y las contradicciones.

Esta repentina salida, en un momento en que el país busca una dirección presupuestaria y social clara, sumerge a Francia en una inestabilidad política sin precedentes desde el inicio del segundo mandato de Emmanuel Macron. El presidente se enfrenta ahora a un muro: nombrar urgentemente un nuevo primer ministro, disolver una Asamblea Nacional ya fragmentada o —al menos simbólicamente— asumir el bloqueo institucional permanente.

Las consecuencias son inmediatas. Se cancelan viajes ministeriales, se suspenden decisiones y los mercados financieros, inquietos, ya castigan la situación: el CAC 40 cayó casi un 2 % esta mañana, con los bancos franceses en primera línea. El Ejecutivo parece paralizado, mientras la opinión pública, cansada, observa un espectáculo político que se ha vuelto casi rutinario en su crisis permanente.

Tensiones sobre la deuda francesa: un riesgo sistémico

Francia se encuentra en una posición delicada: altos déficits presupuestarios, inestabilidad política y desconfianza creciente de los inversores conforman un cóctel tóxico. A septiembre de 2025, la deuda pública alcanzó los 3,345 mil millones de euros, equivalentes al 114 % del PIB, el nivel más alto de la zona euro. Los déficits siguen siendo preocupantes: 5,8 % del PIB en 2024 y 5,4 % previsto para 2025.

Las tasas de interés han ido en aumento desde 2024: la rentabilidad del bono gubernamental francés a 10 años se sitúa ahora en 3,60 %, un umbral crítico que no debe superarse para evitar un ataque especulativo contra la deuda francesa. El CAC 40 también sufre la tensión, a pesar de su exposición internacional. La rentabilidad a 10 años francesa supera ya la de España, Portugal e incluso Grecia; la de 30 años alcanza 4,45 %, niveles no vistos desde noviembre de 2011. La prima con Alemania se ubica en 0,87 puntos, un máximo desde 2012, agravado por la rebaja de calificación de Fitch, la persistente inestabilidad política y el riesgo soberano. Cada gobierno que intenta reducir el déficit ha sido reemplazado, lo que alimenta temores de que, para 2026-2027, el costo del servicio de la deuda pública supere el presupuesto nacional de educación (66.000 millones de euros frente a 64.000 millones).

En este contexto, la prudencia es esencial. Afortunadamente, el entorno técnico del mercado se mantiene relativamente estable, respaldado por los índices estadounidenses impulsados por el VIX y una curva de rendimiento que, aunque descendente, muestra solidez. Sin embargo, ante un posible giro o un efecto de contagio, las consecuencias para los mercados financieros franceses podrían ser catastróficas. Este es el momento que los inversores más temen.

¿Un punto de inflexión político?

Cualquiera sea el rumbo político elegido, la conclusión es clara: la dimisión de Sébastien Lecornu no es un accidente, sino el síntoma de un sistema al límite, incapaz de regenerarse fuera de la crisis. Los gobiernos caen, las mayorías se desmoronan, los ciudadanos se desilusionan… Francia oscila entre la parálisis política y la desconfianza colectiva.

Hoy, no está en juego solo el destino de un primer ministro, sino la credibilidad misma del Estado y la confianza en la democracia. Suspendida por una decisión presidencial, la nación se encuentra al borde del abismo, con una deuda que amenaza con transformar un choque político en una tormenta sistémica. Francia, demasiado grande para caer, debe ahora demostrar que aún puede mantenerse en pie.

No resulta sorprendente que los mercados reflejen esta tensión: el CAC 40 abrió con una caída del 2 %, atrapando a numerosos inversores preocupados por posibles bajas adicionales hacia los 7.360 o incluso los 7.220 puntos. Fuente: xStation.

Antoine Andreani, Director de Análisis en XTB Francia

