El calendario de hoy no incluye publicaciones macroeconómicas importantes. Sin embargo, la atención de los inversores se centrará en los discursos de los banqueros centrales, incluido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, así como en los resultados corporativos. Powell y Bowman intervendrán hoy en la misma conferencia titulada "Revisión Holística del Marco de Capital para Grandes Bancos" en Washington. Sin embargo, no se esperan comentarios significativos sobre política monetaria, ya que Powell tiene previsto intervenir en la sesión inaugural, mientras que Bowman lo hará en la sección de innovación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mientras tanto, antes de la sesión, se publicarán los informes trimestrales de resultados de empresas como Coca-Cola, Lockheed Martin, Philip Morris y SAP. Después de la sesión, conoceremos los resultados de Intuitive Surgical. Calendario económico: 10:15 AM BST, Reino Unido - Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey

13:30 PM, Estados Unidos - Discurso del presidente de la Fed, Powell

18:00 PM, Zona Euro - Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde

18:00 PM, Estados Unidos - Discurso de Bowman, miembro de la Fed

18:00 PM, Estados Unidos - Oferta monetaria M2 de junio:

