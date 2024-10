Discurso de los banqueros de la Fed en el centro de atención

Los discursos de los banqueros de la FED, Logan y Kashakri, son los puntos clave de la jornada de hoy, en la que se conocerán los datos laborales de algunos países de la Unión Europea. Estamos comenzando una nueva semana de negociación en los mercados financieros internacionales. Como recordatorio, la sesión del viernes vio importantes repuntes en los metales preciosos (oro y plata), que superaron sus máximos históricos o de varios años. Además, Bitcoin superó los 67,000$ , allanando el camino para una nueva prueba de resistencia psicológicamente importante cerca de 70,000$ . En ambas clases de instrumentos, los movimientos observados se extienden hoy. Calendario detallado del día: Sesión previa: resultados de SAP para el tercer trimestre

09:00h: Polonia, datos del mercado laboral de septiembre.

Salarios. Previsión: 11,1 % interanual. Anterior: 11,1 % interanual.

Cambio en el empleo. Previsión: -0,5 % interanual. Anterior: -0,5 % interanual

13:55h: Discurso de FED Logan

18:00h: Discurso de FED Kashakri

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "