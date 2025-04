Dólar Chile se sacude tras exención arancelaria parcial

La divisa estadounidense ha enfrentado nuevos episodios de volatilidad tras los anuncios arancelarios realizados por la administración de Donald Trump. Esta vez, el mandatario sorprendió al mercado al excluir temporalmente a ciertos componentes tecnológicos importados desde China de los aranceles recíprocos anunciados la semana pasada. Según Trump, estos productos mantendrán un arancel del 20%, en lugar del aumento previsto, aunque se advierte que la medida es transitoria y responde a una estrategia para combatir el tráfico de fentanilo desde China. Impacto inmediato en el mercado cambiario El anuncio generó movimientos bruscos en el dólar internacional durante las primeras horas de negociación.

Pese a la volatilidad, la tendencia sigue siendo bajista , con el billete verde acumulando una caída de más del 9,1% desde mediados de enero .

En el mercado local, el tipo de cambio USDCLP abrió cercano a los $963 , presionado por el repunte del cobre , que ha subido de forma sostenida en los últimos siete días.

Durante la jornada, el dólar intentó recuperar terreno, alcanzando los $966 hacia el cierre. China vuelve al foco con datos comerciales Los inversionistas mantienen la atención en los datos macroeconómicos provenientes de China. Durante la noche anterior se conoció la balanza comercial, la cual superó las expectativas del mercado, aunque no alcanzó los niveles del dato anterior. Esta semana se anticipa además la publicación del PIB del primer trimestre, programada para la tarde del martes, un evento clave que podría reconfigurar el apetito por riesgo en los mercados emergentes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estados Unidos: volatilidad marcada por política, no por datos En el frente estadounidense, los datos económicos tradicionales han tenido un impacto reducido en los mercados. En cambio, las declaraciones de Trump han sido el principal catalizador de volatilidad, afectando no solo a las divisas, sino también a los índices bursátiles y las materias primas. Perspectivas técnicas para el tipo de cambio USDCLP El escenario actual apunta a una presión bajista estructural, que podría llevar al tipo de cambio a testear nuevamente los $950, nivel que ha actuado como soporte técnico relevante durante 2024. Sin embargo, si el dólar logra retomar fuerza, los niveles a observar serían: $976 , como primera resistencia relevante.

$1.000, en caso de una reversión más agresiva impulsada por cambios geopolíticos o en las tasas de interés globales.

