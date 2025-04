Dólar en Chile cae a $968 tras repunte del consumo en EE.UU. y tensión comercial con China

El tipo de cambio USDCLP ha experimentado fluctuaciones marcadas durante las últimas sesiones, manteniéndose en un rango técnico definido entre los 960 y 973 pesos por dólar. En la sesión más reciente, el par ha retrocedido hacia los 968 pesos, presionado por una combinación de factores internacionales y movimientos especulativos en torno al dólar estadounidense. Nivel técnico clave y correlación con el índice dólar El gráfico muestra cómo el USDCLP ha intentado superar la zona de resistencia en los 973, fallando en múltiples ocasiones y confirmando la solidez de ese techo. En paralelo, el índice dólar (DXY) ha luchado por sostenerse sobre los 99,2 puntos, un nivel técnico crucial que ha sido testeado en varias oportunidades este mes y que representa su mínimo de los últimos tres años. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este comportamiento sugiere una correlación directa entre el retroceso del dólar a nivel global y la caída del USDCLP, impulsada por: Flujos de capital hacia activos de menor riesgo, ante las tensiones comerciales.

La imposición de nuevos aranceles por parte de Donald Trump sobre sectores tecnológicos y automotrices, lo cual ha encendido alarmas en los mercados globales.

Temores de recesión, que han intensificado la búsqueda de refugio en activos no vinculados directamente al dólar. Datos macro: ventas minoristas en EE.UU. Pese al entorno adverso, los datos económicos recientes ofrecen un contrapunto. Las ventas minoristas en EE.UU. crecieron un 1,4 % intermensual en marzo, superando expectativas y reafirmando la resiliencia del consumo. Este indicador es especialmente relevante por su capacidad de: Actuar como termómetro de la demanda agregada .

Reflejar el dinamismo del mercado laboral, sobre todo si se considera que el sector minorista generó 16,4 millones de empleos en 2023. Esta cifra ha aportado una dosis de confianza a los mercados, al disminuir momentáneamente la probabilidad de una recesión inminente en la economía estadounidense. Escenarios posibles y perspectivas para el USDCLP A corto plazo, la trayectoria del tipo de cambio dependerá de cómo evolucionen las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China. Se contemplan dos escenarios: Escenario positivo : un acuerdo que sea visto como "respetable" para China podría fortalecer a las monedas emergentes, presionando al USDCLP a la baja.

Escenario negativo: si EE.UU. adopta una postura intransigente, podría reactivarse la aversión al riesgo, lo que llevaría al dólar a recuperar fuerza y al USDCLP a reintentar romper la resistencia en los 973 pesos. Conclusión técnica Resistencia fuerte : 973 y 1007 pesos.

Soporte relevante : zona entre los 960 y 961 pesos.

La media móvil simple de 200 periodos aún se encuentra lejos del precio actual (946), lo que sugiere que la tendencia alcista de corto plazo aún no ha sido invalidada, aunque el impulso se está debilitando. En definitiva, el USDCLP se mantiene en una zona de definición, con tensión entre fundamentos macroeconómicos positivos y riesgos geopolíticos latentes. La dirección final dependerá, en gran medida, de las próximas señales desde Washington y Pekín.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "