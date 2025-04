Tres mercados que revisar la próxima semana (25.04.2025)

La desescalada de la guerra comercial ha sido uno de los principales factores detrás de la volatilidad en los mercados esta semana. Aunque las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos y China resultaron prematuras, se han observado importantes alzas en el mercado bursátil estadounidense, con los principales índices de Wall Street alcanzando sus niveles más altos desde el 3 de abril y recuperando casi por completo las pérdidas asociadas a los anuncios de aranceles. La próxima semana llega con varios eventos relevantes, como la publicación del informe laboral de EE. UU. el viernes, las elecciones del lunes en Canadá y la decisión de política monetaria del Banco de Japón el jueves. También es importante señalar que, aunque el 1 de mayo es festivo en muchos países, las sesiones bursátiles en Estados Unidos no se verán afectadas. Por ello, la próxima semana conviene seguir de cerca a los pares USD - CAD, el índice Nikkei 225 y el oro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil USD - CAD El conflicto comercial ha provocado elecciones anticipadas en Canadá, programadas para el 28 de abril. Mark Carney, al frente del Partido Liberal, no solo ha recuperado la confianza pública ante la amenaza estadounidense, sino que las encuestas apuntan a una mayoría parlamentaria. Por su parte, el Partido Conservador —también con posibilidades de victoria— hace campaña con promesas de importantes recortes fiscales, lo que podría limitar el margen para subir los tipos de interés y favorecer una renegociación inmediata del acuerdo comercial T-MEC. Aunque los sondeos dan ventaja a los Liberales y no se espera una volatilidad significativa para el dólar canadiense, una victoria inesperada de los Conservadores podría fortalecer aún más al CAD. El par USD - CAD cotiza actualmente en su nivel más bajo desde noviembre. Nikkei 225 En enero, el Banco de Japón elevó los tipos de interés al 0,5 %, el nivel más alto en 17 años. Aunque inicialmente se anticipaban más subidas, la situación ha cambiado: la inflación en Japón ha disminuido y la guerra comercial ha fortalecido al yen, considerado un activo refugio. Un yen más fuerte y la caída en Wall Street han afectado negativamente al mercado bursátil japonés. No obstante, ante la escasa probabilidad de nuevas subidas de tipos y la posibilidad de un acuerdo comercial entre EE. UU. y Japón, las probabilidades de un repunte en el gráfico del JP225 han aumentado. La decisión del BoJ se conocerá el jueves, en la sesión asiática. Oro El oro ha sido uno de los principales beneficiarios del conflicto comercial, acumulando valor también por la pérdida de confianza en el dólar estadounidense. Sin embargo, con el aumento de las expectativas de desescalada, el precio del oro ha caído desde los 3.500 a los 3.280 dólares por onza. Aunque la guerra comercial y la incertidumbre siguen siendo factores clave, los datos económicos de EE. UU. serán determinantes la próxima semana, especialmente el informe laboral del viernes. El informe anterior mostró un sólido crecimiento del empleo, pero el de abril podría no ser tan sólido, lo que daría soporte a los compradores. No obstante, si los datos sorprenden al alza y el dólar se fortalece, la corrección en el precio del oro podría continuar.

