Dólar en Chile cae por tensiones en la Fed y fortaleza del cobre

Dólar en Chile cae en medio de tensiones en la Fed y fortaleza del cobre

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con una caída en torno a los $962, en un escenario marcado por la estabilidad del dólar a nivel global tras el retroceso observado después del simposio de Jackson Hole.

El mercado reaccionó con fuerza a la carta del presidente de EE. UU., Donald Trump, donde anunció la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook. La medida incrementa la incertidumbre sobre la independencia de la Fed, ya que, de consolidarse, Trump podría asegurar mayoría en el directorio del banco central.

La firme respuesta de Cook añadió volatilidad al cruce USDCLP, reflejando la sensibilidad de los inversionistas frente a los riesgos institucionales en Estados Unidos.

Factores internacionales y locales

Estados Unidos: incertidumbre en la Fed

El dólar se mantiene en rango tras la corrección post-Jackson Hole, pero la tensión política en la Fed limita la confianza de los inversionistas. Una Fed con menor independencia aumenta los riesgos de inestabilidad en los mercados.

China y el cobre impulsan al peso chileno

Los precios del cobre se estabilizan y superan su máximo reciente en la Bolsa de Metales de Londres, apoyados por mejores datos de crecimiento en China.



Esto mejora las perspectivas para la demanda del principal producto de exportación de Chile, fortaleciendo al peso chileno frente al dólar.

Perspectiva para el USDCLP

El soporte clave se ubica en la zona de $959 , nivel que el mercado podría buscar en el corto plazo. Una ruptura por debajo abriría espacio hacia $946 - $939 , donde se concentran soportes técnicos de mayor plazo. La volatilidad seguirá determinada por la evolución del conflicto en la Reserva Federal y el desempeño del cobre.

Fuente: xStation 5

Mientras persista el impulso positivo en los metales y se mantenga la incertidumbre en torno a la Fed, el peso chileno tiene espacio para apreciarse gradualmente. El escenario mantiene un sesgo bajista para el USDCLP en el corto plazo.

