Acciones: ¿Qué son y cómo funcionan?

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

Descubre qué son las acciones, sus tipos y los factores que influyen en su precio. Aprende cómo funcionan y cómo pueden impactar tus decisiones de inversión.

¿Qué son las acciones?

Los mercados financieros funcionan según sus propias dinámicas: las divisas se mueven por factores económicos y decisiones de los bancos centrales, mientras que las materias primas responden principalmente a cambios en la oferta y la demanda. En este contexto, las acciones son uno de los instrumentos más conocidos para los inversionistas, ya que reflejan tanto el valor de una empresa como la evolución de la economía en general. A diferencia de otros mercados más volátiles, movimientos diarios superiores al 5% suelen considerarse poco habituales en el mercado accionario.

Para entender qué son las acciones, basta con saber que representan una parte de la propiedad de una empresa. Al comprar una acción, el inversor se convierte en dueño de una fracción de la compañía, con derechos sobre sus activos, beneficios y, en algunos casos, dividendos. Aunque existen distintos tipos, las acciones tradicionales dominan el mercado y permiten a los accionistas participar en decisiones corporativas clave, como votaciones en Juntas Generales o procesos de fusiones y adquisiciones.

Tipos de Acciones

Cuando hablamos de los tipos de acciones, la clasificación más común distingue entre acciones ordinarias y acciones privilegiadas.

Acciones Ordinarias

Las acciones ordinarias otorgan al inversor derechos básicos como voto en las Juntas de Accionistas y participación proporcional en los beneficios de la empresa. Son las más extendidas en los mercados y representan la forma estándar de propiedad empresarial.

Acciones Privilegiadas

Por otro lado, las acciones privilegiadas ofrecen un privilegio económico, como prioridad en el cobro de dividendos o en la recuperación de la inversión en caso de liquidación, aunque suelen limitar o eliminar los derechos de voto.

Derechos Económicos Asociados

Otro modo de clasificar los tipos de acciones es según los derechos económicos asociados. Algunas empresas emiten acciones con participación especial en los beneficios, que permiten a ciertos accionistas recibir un porcentaje adicional de dividendos. También pueden existir clases diferenciadas dentro de una misma compañía (como clase A, B o C), donde cada una otorga distintos niveles de control o retornos económicos. Estas variaciones permiten a las empresas equilibrar el acceso al capital, el reparto de poder y la estructura de incentivos para sus inversionistas.

Utilidad y función de las acciones

Las acciones cumplen un rol esencial en los mercados financieros al representar la propiedad de una empresa. Para los inversionistas, funcionan como un instrumento que permite participar en el crecimiento de una sociedad, acceder a dividendos y beneficiarse de la revalorización del precio de la acción. Al convertirse en accionista, una persona obtiene derechos económicos y, según el tipo de acción, también derechos políticos dentro de la empresa.

Desde la perspectiva empresarial, las acciones son una herramienta clave de financiamiento. Emitir acciones permite a una sociedad captar capital sin recurrir a deuda, impulsando proyectos, expansión o innovación. A cambio de esa inversión, la empresa comparte parte de su propiedad con los accionistas. De esta forma, las acciones cumplen una doble función: facilitan la inversión para el público y proporcionan recursos para el desarrollo de las compañías.

¿Qué factores afectan a las acciones?

Comprender qué factores afectan a las acciones es clave para analizar su comportamiento. El precio de una acción responde a elementos internos de la empresa, al contexto del sector y a las condiciones económicas generales.

Beneficios de la empresa

Los beneficios son uno de los factores más influyentes: mayores ganancias suelen aumentar la demanda, permiten repartir dividendos y facilitan recompras de acciones que elevan su valor. Sin embargo, cuando el mercado anticipa beneficios que no llegan, las cotizaciones pueden caer con fuerza.

Comportamiento del sector o industria

Cada empresa compite dentro de un sector específico. Una mayor presión competitiva o movimientos relevantes de empresas líderes pueden afectar directamente los márgenes y la valoración del resto de compañías del mismo sector.

Situación financiera

La solidez financiera determina la capacidad de una empresa para sostener su actividad. Un deterioro en su balance o niveles elevados de deuda puede generar fuertes caídas en el precio de sus acciones, como ocurrió en los bancos durante la crisis de 2007-2008.

Condiciones económicas generales

El desempeño económico global también influye. Crecimientos débiles, recesiones o menor demanda pueden reducir beneficios y presionar las acciones a la baja; mientras que un entorno económico favorable suele mejorar las perspectivas y apoyar las cotizaciones.

Vistazo a los ratios financieros

Analizar una empresa puede ser complejo, pero los ratios financieros permiten comparar compañías de forma rápida y evaluar si una acción está cara, barata o alineada con las expectativas de beneficios. A continuación, se presentan los ratios más utilizados en el análisis de acciones.

Beneficio por Acción (BPA)

El BPA muestra cuánto beneficio neto genera una empresa por cada acción en circulación. Es un indicador directo de rentabilidad: cuanto más alto sea el BPA, más atractivas suelen resultar las acciones para los inversores.

Price to Earnings Ratio (PER)

El PER relaciona el precio de la acción con los beneficios obtenidos por acción. Un PER alto indica que los inversores están pagando más por los beneficios futuros, mientras que un PER bajo sugiere una valoración más barata. Es uno de los ratios de valoración más utilizados para identificar acciones sobrevaloradas o con potencial atractivo.

Rentabilidad por Dividendo (DY)

La rentabilidad por dividendo mide el porcentaje que la empresa paga en dividendos respecto al precio de la acción. Es un ratio clave para los inversores centrados en ingresos estables, ya que permite identificar compañías con pagos sostenidos y atractivos.

CFDs de acciones: Puntos clave

Los CFDs de acciones son instrumentos derivados que replican el movimiento del precio de una acción sin que el inversor llegue a ser propietario de la empresa. Permiten operar tanto al alza como a la baja, ofreciendo mayor flexibilidad que las acciones tradicionales.

Permiten abrir posiciones en largo (compra) si se espera una subida o en corto (venta) si se anticipa una caída.

(compra) si se espera una subida o en corto (venta) si se anticipa una caída. Ofrecen apalancamiento de hasta 10x en XTB, lo que permite operar con menos capital inicial.

lo que permite operar con menos capital inicial. El apalancamiento aumenta el riesgo y las pérdidas.

Las posiciones generan swap diario, ya que se operan con margen.

Los CFDs reciben ajustes por dividendos, derechos de suscripción y escisiones, con impacto positivo en posiciones largas y negativo en posiciones cortas.

derechos de suscripción y escisiones, con impacto positivo en posiciones largas y negativo en posiciones cortas. Pueden existir costes fiscales adicionales dependiendo de la regulación del país del subyacente.

adicionales dependiendo de la regulación del país del subyacente. Operar CFDs no otorga derechos de propiedad ni voto, ya que no se adquieren acciones reales.

ya que no se adquieren acciones reales. Aun sin ser propietario, el inversor puede beneficiarse del movimiento del precio de la acción, que se replica de forma muy próxima.

En resumen, los CFDs de acciones combinan flexibilidad, acceso a estrategias alcistas y bajistas y posibilidad de operar con menor capital, pero también requieren una gestión rigurosa del riesgo debido al apalancamiento y los costes asociados.

Conclusión sobre las acciones

En definitiva, las acciones siguen siendo uno de los instrumentos más relevantes para quienes buscan participar en el crecimiento de las empresas y en la evolución de los mercados financieros. Comprender qué son, cómo se clasifican, qué factores afectan su precio y qué herramientas existen para analizarlas permite tomar decisiones de inversión más informadas. Tanto si se operan acciones tradicionales como derivados como los CFDs de acciones, contar con una estrategia clara y una adecuada gestión del riesgo es clave para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado bursátil.

Esto es contenido educativo y no una recomendación. Invertir implica riesgos. Invierte de forma responsable.