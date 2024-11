Dólar en Chile retrocede mientras el cobre sube y China mantiene tasas estables

El dólar estadounidense inició la semana con un retroceso de más del 0,55% durante la apertura del mercado asiático. Este movimiento se produce tras un periodo de fortalecimiento observado desde finales de septiembre, que se intensificó con la victoria electoral de Donald Trump. La corrección se vio influenciada por la nominación de Scott Bessent, exdirector de fondos de George Soros, como jefe del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, los movimientos bajistas del dólar han sido limitados después de este ajuste inicial. Factores clave del retroceso del dólar Nombramiento de Scott Bessent : El nuevo jefe del Tesoro enfatizó su compromiso de cumplir las promesas de Trump, enfocándose en: Recortes de impuestos. Implementación de aranceles comerciales. Reducción del gasto público. Garantizar el estatus del dólar como "moneda de reserva mundial".

: El nuevo jefe del Tesoro enfatizó su compromiso de cumplir las promesas de Trump, enfocándose en: Apertura del mercado asiático: Las primeras operaciones del lunes marcaron una toma de utilidades que influyó en el retroceso del dólar. China se mantiene cautelosa, mientras el cobre avanza El mercado chino abrió a la baja esta semana, afectado por la decisión de las autoridades de mantener las tasas de interés sin cambios por segundo mes consecutivo. Actualmente, el enfoque está en evaluar el impacto de las recientes medidas de estímulo anunciadas. A pesar de la debilidad económica de China, el precio del cobre ha mostrado un desempeño positivo, impulsado principalmente por la depreciación del dólar estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos relevantes: Política monetaria en China : Tasas de interés sin cambios. Espera para observar los efectos de los estímulos económicos.

: Cobre al alza : Influencia del retroceso del dólar. Perspectivas de mayor demanda en medio de la incertidumbre.

: Escenario local: Impacto en el USDCLP En Chile, se espera que esta semana los datos económicos clave, como la tasa de desempleo y la producción industrial, influyan en la cotización del dólar frente al peso chileno. El cierre del dólar el pasado viernes fue en torno a $982, pero el panorama dependerá de la dirección que tome el dólar estadounidense y de los datos económicos locales. Posibles escenarios para el USDCLP: Escenario bajista: Si persiste la debilidad del dólar, el tipo de cambio podría buscar niveles cercanos a $970. Escenario alcista: Un repunte en el dólar estadounidense podría llevar el tipo de cambio nuevamente por encima de $990, acercándose a los máximos del año. USDCLP M15 Fuente: xStation5.

