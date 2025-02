Dólar en Chile sube a $947 en medio de incertidumbre por posibles aranceles de Trump al cobre

El tipo de cambio en Chile registró una jornada alcista, alcanzando los $947 por dólar, impulsado por la creciente incertidumbre respecto a la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump imponga aranceles al cobre en caso de una eventual reelección. Esta preocupación ha generado volatilidad en el mercado, afectando la cotización de la moneda local. Mercados globales a la espera de Nvidia y datos clave de inflación en EE. UU. En Wall Street, los índices operaron sin grandes movimientos debido a la escasez de datos económicos relevantes. Los inversionistas se mantienen expectantes ante la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, programados para este miércoles después del cierre del mercado, los cuales podrían generar volatilidad en el sector tecnológico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, la Reserva Federal está atenta a la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), que se dará a conocer este viernes. A diferencia del IPC, el PCE ofrece una visión más precisa de los cambios en los patrones de consumo y es un indicador clave para medir las presiones inflacionarias. Se espera que este índice registre una leve disminución del 0,1%, lo que indicaría un enfriamiento de la inflación y podría reforzar la posibilidad de recortes en las tasas de interés por parte de la Fed en los próximos meses. Dólar internacional y mercado de materias primas El dólar a nivel global experimentó un pequeño repunte, revirtiendo parte de las caídas de las últimas semanas. Esta recuperación se debe principalmente a la falta de datos económicos en EE. UU., lo que ha desplazado el enfoque de los inversionistas hacia los movimientos internacionales, especialmente en torno a los posibles aranceles y la volatilidad en las materias primas. En el mercado del cobre, el metal rojo cotiza con ligeras alzas, buscando extender el rally impulsado por la recuperación del mercado chino. No obstante, la incertidumbre sobre posibles aranceles al metal sigue generando cautela. Hasta ahora, la administración de Biden solo ha impuesto aranceles al acero y aluminio, lo que redujo parcialmente los temores sobre el cobre. Sin embargo, si la amenaza arancelaria regresa, podría limitar el crecimiento del sector minero, un pilar clave para la economía chilena. Proyección del tipo de cambio El dólar en Chile podría continuar su leve tendencia alcista con un objetivo en los $950 por dólar. Sin embargo, si el cobre mantiene su recuperación iniciada a comienzos de febrero, el tipo de cambio podría corregir a la baja, con un primer soporte en los $943 por dólar.

