Dólar en Chile sube levemente mientras el cobre sigue presionado por el contexto internacional

El dólar en Chile inicia la jornada con una ligera apreciación del 0,06%, ubicándose en 947 pesos por dólar. La atención de los mercados se centra en la publicación de la encuesta regional de manufactura de la Reserva Federal de Nueva York, un indicador clave para evaluar el estado del sector industrial y su posible impacto en la política monetaria de la Fed. Factores externos siguen dominando la cotización del peso chileno La falta de datos económicos locales mantiene al peso chileno expuesto a factores externos, con especial atención en la evolución de los mercados internacionales y las materias primas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, el cobre extiende su tendencia a la baja, presionado por varios factores: Negociaciones entre EE.UU. y Rusia : Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania han generado especulación sobre el posible regreso del cobre ruso al mercado occidental , lo que aumentaría la oferta global.

: Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania han generado especulación sobre el posible , lo que aumentaría la oferta global. Sanciones y aranceles : Las restricciones impuestas a los metales rusos tras la invasión de Ucrania habían limitado la disponibilidad del cobre en los mercados occidentales. Sin embargo, la reciente señal de Donald Trump sobre una demora en la implementación de aranceles al cobre en EE.UU. ha reducido la presión en los precios.

: Las restricciones impuestas a los metales rusos tras la invasión de Ucrania habían limitado la disponibilidad del cobre en los mercados occidentales. Sin embargo, la reciente señal de Donald Trump sobre una demora en la implementación de ha reducido la presión en los precios. China y el sector industrial: Las autoridades chinas han impuesto restricciones a la fundición de cobre debido al exceso de capacidad en la industria, lo que ha generado un aumento en las importaciones y una caída en los inventarios. A pesar de esto, las empresas del sector enfrentan márgenes de ganancia más estrechos. En este contexto, el peso chileno podría fluctuar hoy en un rango estimado entre 940 y 960 pesos por dólar, dependiendo de la evolución de los mercados internacionales y la reacción de los inversionistas ante los datos económicos clave. Fuente: xStation 5

