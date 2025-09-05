Leer más

Dólar en México retrocede ante expectativas de recortes de tasas en EE. UU.

11:50 5 de septiembre de 2025

Peso mexicano avanza y el dólar cede terreno

El peso mexicano avanza este jueves y logra contener la presión compradora sobre el dólar, que retrocede 0,3% intradía y cotiza en torno a 18.67, después de marcar un máximo de 18.71 y un mínimo de 18.58 en la sesión.

Notas de peso mexicano

El movimiento se explica por un cambio en la percepción de los inversionistas sobre la economía estadounidense y la política monetaria de la Reserva Federal.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Reporte laboral de EE.UU. debilita al dólar

Los mercados reaccionaron con fuerza al reporte laboral de agosto en EE.UU., que confirmó un deterioro más profundo de lo previsto en el empleo:

  • Solo se crearon 22.000 puestos no agrícolas, muy por debajo de los 75.000 esperados.

  • La tasa de desempleo aumentó a 4,3%, su nivel más alto en casi cuatro años.

Estas cifras, junto con declaraciones recientes de miembros del FOMC, fortalecen la expectativa de que la Fed reanude este mismo mes su ciclo de recortes de tasas.

El consenso del mercado ya descuenta al menos tres reducciones antes de fin de año, lo que debilita al dólar a nivel global y ofrece soporte a las divisas emergentes, incluido el peso mexicano.

Contexto local: sin datos económicos relevantes

En este contexto, el mercado local opera sin catalizadores propios, ya que México no presenta datos económicos relevantes en la jornada, dejando al tipo de cambio prácticamente supeditado al entorno internacional y al ajuste en las expectativas de política monetaria en EE.UU.

 

Análisis técnico del dólar en México

El par USDMXN enfrenta resistencia en la zona de 18.70, mientras que el soporte clave se ubica en 18.58 y más abajo en 18.50. Tras la fuerte caída matutina, el precio rebotó desde mínimos y opera sobre el promedio móvil de 50 periodos (18.68) pero aún por debajo del de 200 (18.71), lo que mantiene el sesgo bajista de corto plazo. El RSI en 55 refleja espacio para nuevos retrocesos si la presión vendedora persiste.

Grafico de precios del dolar en mexicoFuente: xStation5.

 

 

_______

 

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Escrito por

Emanoelle Santos

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

05.09.2025
19:51

La desaceleración del mercado laboral asegura un recorte de tipos de la Fed en septiembre 💲

Wall Street cerró la sesión a la baja. El S&P 500 y el Dow Jones perdieron un 0,55 % cada uno, mientras que el Nasdaq retrocedió...

 19:40

Tres mercados a seguir la próxima semana (08.08.2025)

Venimos de datos clave del mercado laboral en EE. UU. y de la decisión de la OPEP+ sobre producción de crudo. Por delante se ubican otros...

 19:34

Braze sube un 12 % gracias a unas sólidas perspectivas financieras 📌

Braze (Estados Unidos) llegó a subir hasta un 19 % en el premarket tras presentar sólidos resultados del 2T fiscal y una guía para...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo