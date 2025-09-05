Dólar en México retrocede ante expectativas de recortes de tasas en EE. UU.

Peso mexicano avanza y el dólar cede terreno

El peso mexicano avanza este jueves y logra contener la presión compradora sobre el dólar, que retrocede 0,3% intradía y cotiza en torno a 18.67, después de marcar un máximo de 18.71 y un mínimo de 18.58 en la sesión.

El movimiento se explica por un cambio en la percepción de los inversionistas sobre la economía estadounidense y la política monetaria de la Reserva Federal.

Reporte laboral de EE.UU. debilita al dólar

Los mercados reaccionaron con fuerza al reporte laboral de agosto en EE.UU., que confirmó un deterioro más profundo de lo previsto en el empleo:

Solo se crearon 22.000 puestos no agrícolas , muy por debajo de los 75.000 esperados .

La tasa de desempleo aumentó a 4,3%, su nivel más alto en casi cuatro años.

Estas cifras, junto con declaraciones recientes de miembros del FOMC, fortalecen la expectativa de que la Fed reanude este mismo mes su ciclo de recortes de tasas.

El consenso del mercado ya descuenta al menos tres reducciones antes de fin de año, lo que debilita al dólar a nivel global y ofrece soporte a las divisas emergentes, incluido el peso mexicano.

Contexto local: sin datos económicos relevantes

En este contexto, el mercado local opera sin catalizadores propios, ya que México no presenta datos económicos relevantes en la jornada, dejando al tipo de cambio prácticamente supeditado al entorno internacional y al ajuste en las expectativas de política monetaria en EE.UU.

Análisis técnico del dólar en México

El par USDMXN enfrenta resistencia en la zona de 18.70, mientras que el soporte clave se ubica en 18.58 y más abajo en 18.50. Tras la fuerte caída matutina, el precio rebotó desde mínimos y opera sobre el promedio móvil de 50 periodos (18.68) pero aún por debajo del de 200 (18.71), lo que mantiene el sesgo bajista de corto plazo. El RSI en 55 refleja espacio para nuevos retrocesos si la presión vendedora persiste.

Fuente: xStation5.

_______

