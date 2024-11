Dólar Estable en $970 en Chile con Tensión Geopolítica que Impulsa al Oro y Presiona al Cobre

El dólar se mantuvo relativamente estable hoy, cotizando en 970 pesos por dólar, con leves caídas que reflejan un entorno de incertidumbre global. Este comportamiento está influenciado por las crecientes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, lo que ha llevado a los inversionistas a refugiarse en activos más seguros, como el oro, que ha registrado un aumento del 4% desde finales de la semana pasada. Wall Street y datos económicos de EE. UU. Wall Street abrió a la baja , a pesar de los resultados positivos reportados por Nvidia. Nvidia presentó cifras sólidas, pero las altas expectativas del mercado llevaron a una respuesta negativa en sus acciones.

Las solicitudes de desempleo en EE. UU. fueron menores a las esperadas, reflejando un mercado laboral que sigue mostrando fortaleza. Esto podría influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Cobre y China: presión en el mercado El cobre registró su segunda caída consecutiva, afectado por: La decisión de China de mantener sin cambios sus tasas de interés

Una política monetaria restrictiva del Banco Popular de China, lo que reduce las perspectivas de crecimiento del consumo de cobre.

Esta situación genera incertidumbre para la economía chilena, altamente dependiente de la exportación de este metal. Proyecciones para el dólar Se espera que el tipo de cambio continúe consolidándose en torno a los 970 pesos por dólar .

Sin embargo, si las tensiones entre Rusia y Ucrania escalan, el dólar podría descender hacia los 960 pesos por dólar. Claves del día: La estabilidad del dólar en un contexto de tensiones internacionales. Refugio en activos como el oro frente a la incertidumbre geopolítica. Impacto de las políticas monetarias de China en el mercado del cobre y en la economía chilena. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

