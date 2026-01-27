Dólar hoy Colombia: el peso opera estable ante el desplome global del dólar y la espera de la Fed y el BanRep

En USD/COP , el sesgo es lateral dentro de un rango con resistencias 3.735–3.745 y soportes 3.630–3.650 .

El dólar global sigue condicionado por incertidumbre política en Estados Unidos y la expectativa por la Reserva Federal , con atención en el tono del comunicado y señales sobre independencia.

El dólar en Colombia opera con variaciones acotadas y se mantiene prácticamente estable frente a la sesión anterior, en una jornada marcada por la ausencia de publicaciones macroeconómicas locales. En este contexto, la dinámica del tipo de cambio ha estado dominada por factores externos más que por noticias domésticas, con un mercado que sigue de cerca la evolución del dólar global y los flujos hacia activos emergentes.

Entorno internacional

En el plano internacional, el billete verde continúa condicionado por un entorno de incertidumbre política en Estados Unidos, donde persiste el riesgo de un nuevo cierre parcial del gobierno ante las tensiones en el Congreso por la financiación de seguridad interna. A esto se suma la expectativa por la próxima decisión de la Reserva Federal, ampliamente anticipada como una mantención de tasas, aunque con especial atención en el tono del comunicado y en las señales sobre la independencia del banco central.

El escenario ha favorecido episodios de debilidad del dólar a nivel global, enmarcados en un ajuste más amplio de posiciones que ha afectado a los activos estadounidenses.

Expectativas de inflación y postura más contractiva del Banco de la República

En el ámbito local, el mercado sigue internalizando un escenario monetario más exigente para Colombia. El fuerte aumento del salario mínimo para 2026 ha generado un repunte significativo en las expectativas de inflación, reabriendo el debate sobre la credibilidad del esquema de metas y reforzando la percepción de que el Banco de la República podría verse forzado a adoptar una postura más contractiva para evitar efectos de segunda ronda.

Este balance entre un dólar externo algo más débil y un panorama interno de mayor cautela monetaria explica la falta de una tendencia clara en el tipo de cambio durante la sesión.

Análisis técnico del dólar hoy en Colombia

Desde el análisis técnico, el USD/COP se mueve dentro de un rango bien definido, con resistencias en torno a 3.735–3.745 y soportes relevantes en la zona de 3.630–3.650. Mientras el precio permanezca contenido entre estos niveles, el sesgo seguirá siendo lateral; solo una ruptura sostenida fuera de este rango podría habilitar un movimiento direccional más definido en el corto plazo.

Fuente: xStation5.

___________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí