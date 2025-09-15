Leer más

Dólar hoy: el peso mexicano se fortalece y marca su mejor nivel desde julio de 2024

16:16 15 de septiembre de 2025

El peso mexicano comenzó la semana con una nueva apreciación frente al dólar, extendiendo la racha positiva acumulada desde la semana pasada.

Durante la sesión de este lunes, la divisa local avanzó un 0,5% en el intradía, consolidándose en torno a 18.35 por dólar, tras haber cerrado la semana anterior con un retroceso acumulado de 1,16% en el billete verde.

Este nivel representa el más sólido desde julio de 2024, en un contexto donde la debilidad global del dólar y la solidez de los fundamentos macroeconómicos de México han incrementado el atractivo de los activos en pesos.

Expectativas por la Reserva Federal y el dólar global

Simbolo de la reserva federal

El mercado internacional sigue atento a la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, programada para esta semana.

Los operadores descuentan de manera casi unánime un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia, aunque existe una ligera probabilidad de que se produzca un ajuste mayor, impulsado por las señales recientes de desaceleración en el mercado laboral estadounidense.

Este escenario ha presionado al dólar en los mercados internacionales, debilitando su posición frente a monedas emergentes y otorgando soporte adicional al peso mexicano.

Factores locales: carry trade y comercio con EE.UU.

Una plaza en Mexico

En el frente doméstico, el peso se ha visto fortalecido por:

  • Diferenciales de tasas de interés en niveles altos, que mantienen atractivo al mercado local.

  • La demanda de operaciones de carry trade, en las que inversionistas aprovechan el diferencial de tasas para buscar rendimientos en pesos.

  • El dinamismo comercial con Estados Unidos, que sigue siendo un factor clave para el flujo de capitales hacia México.

Estos elementos consolidan la entrada de capital extranjero y refuerzan la narrativa de confianza en los activos denominados en pesos.

Análisis técnico del dólar en México señala continuidad bajista

En el plano técnico, el par USDMXN mantiene un canal descendente bien definido, lo que confirma la presión bajista de corto plazo.

  • Resistencias inmediatas: 18.39 y 18.45.

  • Soportes clave: 18.33 y 18.20.

El par cotiza por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos, lo que refuerza la tendencia bajista.

Además, el RSI en torno a 38 muestra que, si bien no se encuentra aún en niveles de sobreventa, el sesgo sigue inclinado hacia nuevas presiones a la baja.

Grafico de dolar en mexico

Fuente: xStation5.

 

_______

 

Escrito por

Emanoelle Santos

