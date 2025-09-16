Dólar hoy en Chile: el Peso chileno se fortalece ante debilidad global del dólar y apoyo del cobre

El dólar en Chile inició la jornada a la baja, en línea con la pérdida de fuerza global de la divisa estadounidense, mientras los inversionistas aguardan con expectativa la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El movimiento se vio impulsado por la caída en la encuesta manufacturera de la Fed de Nueva York, indicador que volvió a encender dudas sobre la solidez de la actividad económica en Estados Unidos.

Este debilitamiento refuerza las expectativas de que el banco central pueda aplicar nuevos recortes en la tasa de interés, reduciendo el atractivo del dólar frente a monedas emergentes.

El frente local: estabilidad que favorece al peso

En el plano doméstico, los indicadores económicos en Chile permanecen estables, lo que ha permitido que el peso chileno se beneficie del diferencial de tasas y mantenga su sesgo de fortalecimiento.

La combinación de entorno global dovish y fundamentos internos sólidos refuerza la confianza de los inversores en la moneda local, consolidando su desempeño frente al billete verde.

Soporte adicional desde el cobre y China

El cobre continúa siendo un factor clave de respaldo al peso, incluso a pesar de los datos más débiles provenientes de la economía china.

El apetito global por riesgo se sostiene gracias a las expectativas de nuevas medidas de estímulo por parte de Pekín, lo que mantiene a los metales industriales en niveles atractivos y refuerza el flujo hacia activos emergentes.

Este contexto beneficia particularmente al peso chileno, que encuentra en el cobre su principal motor de apoyo externo.

Un tipo de cambio que apunta a 945

Con estos elementos en juego, se proyecta que el tipo de cambio USDCLP pueda acercarse durante la sesión a la zona de 945 pesos por dólar, consolidando la tendencia de apreciación de la moneda local frente a la divisa estadounidense.

El panorama inmediato confirma que el peso chileno se mantiene como una de las monedas emergentes con mayor respaldo, apoyada tanto en la debilidad del dólar global como en la fortaleza relativa del cobre.

Fuente: xStation5.

El USDCLP rompió a la baja la zona de los 951 pesos, lo que refleja una fuerte presión vendedora en línea con la debilidad global del dólar y confirma la continuidad de la tendencia descendente. En este escenario, el siguiente nivel de soporte técnico se ubica en torno a los 945 pesos, zona que coincide con retrocesos de Fibonacci y refuerza la expectativa de caídas adicionales en el corto plazo. Además, las medias móviles de 50 y 200 periodos se mantienen por encima del precio, lo que consolida el sesgo bajista y respalda la posibilidad de que el tipo de cambio busque estabilizarse en niveles más bajos durante la sesión.

_______

