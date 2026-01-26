Dólar hoy en Chile: ¿Rumbo a los 860? La debilidad del dólar global y el cobre impulsan al peso chileno.

La mayor incertidumbre política en Estados Unidos y el repunte del cobre favorecen a las monedas emergentes y sostienen un sesgo constructivo para el peso chileno , con espacio para mirar hacia $860 por dólar .

El mercado incorpora la percepción de posibles intervenciones coordinadas para moderar la fortaleza del dólar, con referencias a un escenario tipo acuerdo Plaza 2.0 .

El dólar en Chile inicia a la baja en un contexto de debilitamiento generalizado del dólar estadounidense frente a las principales monedas, con protagonismo del yen .

El dólar en Chile inicia la jornada a la baja, en un contexto internacional marcado por un debilitamiento generalizado de la divisa estadounidense frente a las principales monedas. Este movimiento se explica, en particular, por la apreciación del yen y por la creciente percepción de que podrían producirse intervenciones coordinadas para moderar la fortaleza del dólar, en línea con referencias del mercado a un escenario similar a un acuerdo Plaza 2.0 orientado a propiciar un dólar más débil.

A ello se suma un aumento de la incertidumbre política en Estados Unidos, ante el incremento en la probabilidad de un cierre del gobierno federal, luego de que el Partido Demócrata señalara que no respaldará un paquete de financiamiento sin modificaciones en disposiciones vinculadas a seguridad nacional, en un escenario además influido por la continuidad de protestas en el país.

Monedas emergentes y cobre fortalecen al peso chileno

Este entorno ha favorecido el desempeño de las monedas emergentes y, en el plano local, el peso chileno encuentra apoyo adicional en el repunte de los precios del cobre. En conjunto, estos factores mantienen un sesgo constructivo para el peso chileno y sostienen perspectivas favorables para su desempeño de corto plazo.

Si estos catalizadores externos e internos se mantienen, el mercado podría seguir observando espacio para que el peso chileno continúe ganando terreno, con posibilidad de extenderse a un nivel de 860 pesos por dólar.

