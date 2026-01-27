Dólar hoy en México: el peso acecha nuevos mínimos ante el desplome global del dólar por el riesgo de shutdown

En USD/MXN , la estructura técnica se mantiene bajista , con soporte 17,25–17,26 y resistencias en 17,35–17,40 .

México cerró diciembre de 2025 con un superávit comercial de US$2.430 millones , apoyado por exportaciones manufactureras de doble dígito.

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza en la sesión de hoy, con el dólar retrocediendo cerca de 0,4% y acercándose nuevamente a los mínimos observados en la jornada previa. Con este movimiento, el tipo de cambio acumula una depreciación cercana a 4,1% en lo que va del año, reflejando un contexto externo menos favorable para el dólar y una dinámica interna que sigue ofreciendo soporte a la moneda local.

El desempeño reciente se da en un entorno donde los flujos hacia mercados emergentes se han mantenido activos y el apetito por riesgo ha favorecido divisas con fundamentos macro relativamente sólidos.

Datos comerciales

Gráfico de la balanza comdercial de México. Fuente: tradingeconomics.

En el plano macroeconómico, los datos comerciales publicados refuerzan una lectura constructiva para el peso. México cerró diciembre de 2025 con un superávit comercial de US$2.430 millones, superior al registrado un año atrás, consolidando un giro relevante respecto al déficit observado en 2024. El dinamismo de las exportaciones manufactureras, con crecimientos de doble dígito, ha sido clave para sostener el balance externo, incluso en un contexto donde las exportaciones petroleras continúan mostrando una contracción significativa.

Al mismo tiempo, el aumento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo e intermedios, sugiere una demanda interna que, si bien moderada, no ha colapsado, lo que ayuda a explicar la resiliencia del comercio exterior.

Japón, flujos y cautela sobre el dólar

A este contexto, se suman factores financieros globales que han presionado al dólar a la baja. La volatilidad en los mercados de bonos japoneses y el debate sobre una eventual repatriación de capitales desde el exterior han llevado a los inversionistas a recalibrar posiciones en activos emergentes, identificando a México como uno de los países con mayor exposición, pero también con capacidad de absorción en el corto plazo.

En paralelo, la incertidumbre política en Estados Unidos, incluido el riesgo de un nuevo cierre de gobierno y las dudas sobre la independencia futura de la Reserva Federal, ha alimentado un sesgo de cautela hacia el dólar, favoreciendo monedas que ofrecen diferenciales de tasas aún atractivos.

Riesgos de mediano plazo

En el plano estructural, persisten riesgos relevantes para el mediano plazo. Las advertencias sobre una eventual ruptura del T-MEC y la discusión fiscal interna mantienen un componente de prima de riesgo latente sobre los activos mexicanos. No obstante, por ahora, el mercado parece distinguir entre riesgos de cola y el escenario base, que sigue apuntando a continuidad del acuerdo comercial y a un proceso gradual de normalización monetaria por parte de Banxico, con recortes adicionales pero sin perder de vista la convergencia inflacionaria.

Análisis técnico del dólar en México hoy

Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN mantiene una estructura bajista clara, con el precio operando por debajo de las medias móviles relevantes y respetando una secuencia de máximos y mínimos descendentes. La zona en torno a 17,25–17,26 actúa como soporte inmediato; una ruptura sostenida podría abrir espacio para extensiones adicionales a la baja.

En contraste, eventuales rebotes encontrarían resistencias técnicas en el área de 17,35–17,40, donde convergen antiguos soportes y directrices descendentes de corto plazo.

Fuente: xStation5,

