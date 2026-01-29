Dólar hoy México: el dólar avanza pese a la debilidad global ante las señales mixtas de Washington y Banxico

A nivel local, los catalizadores pasan por la llamada Sheinbaum–Trump , la revisión del T-MEC del 1 de julio y la decisión de Banxico del 5 de febrero , con un USDMXN técnicamente en rango y sesgo de consolidación.

El frente internacional mezcla “ dólar fuerte ”, Fed en pausa y una búsqueda de refugio en oro , plata y cobre , elevando la sensibilidad a riesgo.

El dólar en México sube alrededor de 0.2% y opera cerca de 17.23, moviéndose a contramano de la debilidad externa del dólar que hoy favoreció a otras divisas emergentes. El tono local luce más reactivo a una combinación de mayor prima de riesgo y sensibilidad a titulares, en una jornada donde también se observa un sesgo defensivo en activos.

Washington

En el plano internacional, el impulso inicial tras la reafirmación de una política de dólar fuerte por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, se diluyó rápido. Bessent descartó especulaciones sobre una eventual intervención de EE.UU. para vender dólares frente al yen, en contraste con señales desde la Casa Blanca de que la administración estaría relativamente cómoda con un dólar más débil.

Esa ambigüedad complica la lectura del mercado porque deja espacio a interpretaciones cambiantes sobre el objetivo cambiario, justo cuando aumenta la demanda por coberturas.

En paralelo, la preferencia por activos reales siguió ganando tracción con el oro, plata y cobre marcando nuevos máximos, apoyados por riesgos geopolíticos y comerciales, además de la incertidumbre de política económica en Washington. En la práctica, ese combo tiende a erosionar la confianza en la moneda de reserva, al tiempo que impulsa compras defensivas fuera de los activos de riesgo.

Fed en pausa

La Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios ayer, y Jerome Powell dejó entrever que el banco central podría permanecer en pausa por más tiempo. El diagnóstico reiteró que la actividad 'sigue expandiéndose' a buen ritmo, que el mercado laboral muestra señales de estabilización y que la inflación permanece algo elevada. Para el mercado de las divisas, ese mix suele traducirse en dos fuerzas que compiten, el piso que aporta el carry del dólar vía tasas, y el techo que impone el deterioro de confianza cuando suben las coberturas en commodities y se revalúa el riesgo político.

Llamada Sheinbaum–Trump y cuenta regresiva del T-MEC

En el ámbito local, el mercado incorporó el ruido político-comercial. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó una llamada con Donald Trump centrada en comercio y seguridad, la segunda conversación entre ambos en enero, descrita como cordial y con acuerdos para seguir trabajando. El punto de fondo es el inicio de conversaciones formales hacia la revisión del T-MEC prevista para 1 de julio, con temas potencialmente sensibles como reglas de origen más estrictas (más allá del sector automotriz), coordinación en minerales críticos y mayor alineación de la política comercial exterior.

Este tipo de agenda suele aumentar la volatilidad del USDMXN porque impacta expectativas de exportaciones, inversión y cadenas de suministro. Cuando el mercado percibe que el marco comercial puede endurecerse o volverse más incierto, el peso tiende a incorporar prima de riesgo adicional, incluso si el entorno externo del dólar no está acompañando.

Análisis técnico del dólar en México

En el gráfico intradía (M30), el USDMXN sigue encajonado en un canal bajista de corto plazo, aunque el precio rebotó desde la zona de 17.12 y ahora consolida alrededor de 17.23. El nivel 17.25 aparece como resistencia inmediata, con una barrera superior adicional en 17.34, mientras que el soporte clave vuelve a ubicarse en 17.12, que funciona como piso del rango reciente.

En medias móviles, el precio luce cerca de la SMA50 pero por debajo de la SMA200, una configuración que sugiere un rebote táctico aún dentro de una estructura débil. El RSI ndica momentum moderado, sin señales extremas, y un ADX bajo apunta a una tendencia con fuerza limitada. En conjunto, el cuadro encaja con una etapa de consolidación mientras el mercado espera catalizadores vinculados a Banxico y a titulares sobre T-MEC y relación bilateral.

