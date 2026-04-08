Dólar Hoy México: peso mexicano se fortalece en los 17,42 tras alto al fuego entre EE.UU. e Irán y caída del petróleo

El peso mexicano inicia la jornada del miércoles 8 de abril con una apreciación relevante frente al dólar estadounidense, en un movimiento que está claramente vinculado a un cambio abrupto en el apetito por riesgo global. El tipo de cambio se ubica en torno a 17,42 pesos por dólar, lo que representa una caída cercana al 1,6% respecto a la sesión previa, reflejando una mejora en las condiciones externas más que factores internos inmediatos. Este movimiento responde principalmente al anuncio, durante la noche, de un alto al fuego por dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que pone una pausa, al menos temporal, a uno de los mayores shocks energéticos y de riesgo global de los últimos años.

Descompresión del riesgo global y colapso del petróleo

El principal catalizador del movimiento en el USDMXN es la fuerte reacción de los mercados internacionales tras la tregua. El acuerdo implica la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que inmediatamente alivió el temor a una crisis energética prolongada. Como consecuencia directa, el precio del petróleo registró una de sus mayores caídas recientes, con descensos que oscilaron entre el 13% y el 20%, llevando al Brent a niveles cercanos a los 95 dólares por barril. Esta corrección en el peso mexicano, reduce presiones inflacionarias globales, mejora expectativas de crecimiento económico y favorece el flujo hacia activos de mayor riesgo.

Adicionalmente, el mercado interpretó el alto al fuego como una señal de desescalada, lo que impulsó las bolsas globales y debilitó al dólar estadounidense a nivel general. Así, ell peso mexicano se beneficia por el debilitamiento del dólar y por la mejora en el sentimiento global hacia economías emergentes. Cabe destacar que el acuerdo es temporal y no resuelve las tensiones estructurales del conflicto, lo que implica que la prima de riesgo geopolítico no desaparece completamente sugiriendo que, si bien el movimiento actual favorece al peso mexicano, la volatilidad podría mantenerse elevada en las próximas sesiones.

Datos mixtos que pasan a segundo plano

En el plano local, los datos publicados esta mañana muestran un panorama más bien moderado para la economía mexicana donde la confianza del consumidor se ubicó en 44,1 puntos en marzo, registrando una ligera caída mensual y confirmando una tendencia de deterioro en el ánimo de los hogares, con ya 15 lecturas anuales consecutivas a la baja. El detalle del informe refuerza que, si bien la percepción sobre la situación actual del hogar muestra cierta resistencia, las expectativas sobre la economía del país, tanto presentes como futuras, continúan deteriorándose, junto con una menor disposición a consumir bienes duraderos.

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Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

El contexto global domina claramente la dirección del tipo de cambio, desplazando a un segundo plano las señales internas, que en otro entorno podrían haber presionado al peso mexicano. El único dato que introduce algo de contraste es el índice PCSI de Ipsos, que en abril se ubicó en 54,00 puntos, frente a los 53,05 del mes previo, mostrando una mejora en el sentimiento del consumidor. Este repunte sugiere cierta estabilización en las expectativas, aunque todavía se mantiene en niveles moderados y no alcanza a revertir la tendencia de cautela que domina el panorama del consumo en México.

T-MEC y tensiones comerciales

Más allá del impulso positivo de corto plazo que hoy recibe el peso mexicano por el contexto global, en el frente comercial comienzan a acumularse señales de fricción que el mercado no debería ignorar. En el marco de la revisión del T-MEC, Estados Unidos ha intensificado su presión sobre México por temas relacionados con la piratería y la protección de la propiedad intelectual, un punto que se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector privado estadounidense. De hecho, México se mantiene bajo observación en el denominado “Reporte 301” de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), lo que refleja preocupaciones persistentes sobre la efectividad de las medidas contra la piratería, especialmente en el ámbito digital.

En respuesta a esta presión, ambos países han comenzado a coordinar acciones más agresivas dentro del marco del T-MEC, incluyendo la creación de un grupo de trabajo binacional orientado a fortalecer las investigaciones penales y mejorar la aplicación de la ley en materia de propiedad intelectual, no obstante, el trasfondo es más complejo dado a la insistencia de Estados Unidos en estos temas coincide con un momento relevante de revisión del tratado, lo que sugiere que podrían utilizarse como herramienta de negociación. En esta situación, cualquier escalada en tensiones comerciales podría traducirse en mayor incertidumbre para México, afectando flujos de inversión y, en última instancia, presionando al tipo de cambio en escenarios de mayor aversión al riesgo.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 mantiene una estructura bajista dominante, con una secuencia de máximos y mínimos decrecientes claramente definida y apoyada por la pendiente negativa de la media móvil. Tras la última fase de caída, el precio ha entrado en una consolidación en la zona de 17.39–17.42, justo por encima del soporte inmediato, sin lograr aún recuperar niveles clave superiores como 17.46 y 17.55. Las bandas de Bollinger permanecen relativamente abiertas hacia abajo, reflejando que la presión vendedora sigue presente, aunque con menor intensidad en el corto plazo.

En cuanto a indicadores, el RSI se mantiene en niveles medios tras haber salido de zona de sobreventa, lo que sugiere una pausa en el impulso bajista más que un cambio estructural. El MACD muestra una leve recuperación con reducción del histograma negativo, indicando pérdida de momentum vendedor, pero aún sin confirmación de giro. La zona de 17.39 actúa como soporte inmediato dentro del rango actual, mientras que las resistencias en 17.46 y 17.55 continúan delimitando la estructura descendente, manteniendo el sesgo técnico condicionado por la incapacidad del precio para superar dichas áreas.