Dólar Hoy México: sube a 17.9 pese a datos sólidos y volatilidad global

El dólar estadounidense vuelve a ganar terreno frente al peso mexicano en la jornada del viernes 20 de marzo, con el tipo de cambio repuntando y partiendo el día en la zona de 17.80–17.87 pesos por dólar, tras haber mostrado una caída en las primeras horas del día. El movimiento refleja un mercado que, luego de favorecer al peso en la apertura, gira nuevamente hacia el dólar en medio de ajustes de corto plazo y un entorno global que sigue siendo incierto. Este rebote confirma que el mercado cambiario continúa altamente sensible a los flujos, en una semana marcada por la decisión de la Reserva Federal y por una elevada volatilidad en los activos globales.

Sorpresa positiva en la demanda interna de México

El principal catalizador del día proviene del frente local, donde los datos de demanda agregada del cuarto trimestre mostraron una sorpresa ampliamente positiva frente a las expectativas del mercado. En concreto, la demanda agregada creció un 2,4% trimestral, más del doble del 1,0% proyectado, mientras que en términos anuales se expandió un 4,5%, muy por encima del 1,8% esperado, lo que refleja un dinamismo interno considerablemente mayor al anticipado.

Al desagregar las cifras, el consumo privado, uno de los principales motores de la economía, mostró un comportamiento mixto. En el margen, avanzó un 1,0% trimestral, por debajo del 1,6% previsto, lo que sugiere cierta moderación en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, en términos anuales el gasto de los hogares creció un 4,0%, superando con claridad el 2,3% esperado, lo que indica que la demanda interna sigue siendo sólida en perspectiva más amplia.

​​​​​Evolución del gasto del consumidor en México en millones de pesos, expresado en términos trimestrales. Fuente: Trading Economics, desde Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Este conjunto de datos es especialmente relevante para el mercado cambiario, ya que refuerza la percepción de resiliencia de la economía mexicana en un entorno global más desafiante.

Además, el posicionamiento especulativo en el peso mexicano, reflejado en las posiciones netas de la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos), que se mantenían previamente en torno a 73,8 mil contratos, sugiere que el mercado ya venía con una visión constructiva sobre la moneda, lo que podría amplificar los movimientos cuando se publican datos positivos como los conocidos hoy.

Menor presión externa tras ajustes en el mercado energético

A nivel global, el dólar ha perdido parte del impulso observado tras la reunión de la Reserva Federal, en un contexto donde los mercados comienzan a estabilizarse luego de los episodios de aversión al riesgo vinculados al conflicto en Medio Oriente.

La reciente decisión de Estados Unidos de flexibilizar ciertas restricciones relacionadas con el petróleo ruso ha contribuido a moderar las presiones en el mercado energético, reduciendo parcialmente el sesgo inflacionario que había impulsado al dólar en sesiones anteriores. Este tipo de movimientos tiende a favorecer a monedas emergentes como el peso mexicano, al disminuir la demanda por activos refugio.

Más allá de los movimientos de corto plazo, el peso mexicano continúa respaldado por factores estructurales que han definido su comportamiento en el último año. Entre ellos destaca el diferencial de tasas de interés frente a Estados Unidos, que sigue siendo atractivo para los inversionistas internacionales y ha sostenido estrategias como el carry trade. Este diferencial, junto con la estabilidad macroeconómica y los flujos asociados al comercio exterior, ha permitido que el peso mantenga una tendencia relativamente fuerte en perspectiva anual, incluso en un entorno de alta volatilidad global.

T-MEC entra en fase activa con reuniones presenciales y temas clave sobre la mesa

El mercado también mantiene la atención en el frente comercial, luego de que el pasado 18 de marzo se llevara a cabo la primera reunión presencial en Washington entre el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, marcando el inicio efectivo de la fase formal de negociación del T-MEC.

Este encuentro se dio tras reuniones técnicas previas y forma parte del proceso de revisión del acuerdo que se extenderá durante los próximos meses, con el objetivo de definir su continuidad y posibles ajustes antes de julio. En esta primera ronda, México ha planteado como ejes centrales la permanencia del tratado y la eliminación de aranceles, mientras que ambos países han comenzado a discutir temas estructurales como reglas de origen, fortalecimiento de la producción manufacturera regional y seguridad de las cadenas de suministro.

Análisis técnico

USDMXN

Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 el comportamiento es claramente impulsivo alcista tras una fase previa de compresión, con una ruptura limpia desde la zona de 17.71 que genera una secuencia de máximos y mínimos crecientes bien definida. El precio se ha extendido con fuerza hasta el área de 17.95–17.99, donde coincide una zona de liquidez y rechazo inmediato, evidenciado por la vela bajista actual. El movimiento ha sido prácticamente en línea recta, apoyado por expansión de bandas de Bollinger y un RSI que ha rozado sobrecompra, lo que sugiere agotamiento a corto plazo más que continuación inmediata; además, el retroceso actual ya empieza a respetar niveles de Fibonacci, reaccionando en torno al 23.6%.

En términos operativos, el escenario más probable en el corto plazo es una corrección o consolidación antes de cualquier continuación alcista, con zonas clave en 17.86 (38.2%) y 17.82–17.80 (50%–61.8%) como áreas técnicas de posible reentrada compradora si la estructura se mantiene intacta. Mientras el precio no pierda la base del impulso en 17.75–17.71, el sesgo sigue siendo alcista y orientado a un eventual rompimiento de 17.99; sin embargo, si se pierde esa zona, el movimiento actual se interpretaría como un barrido de liquidez, abriendo la puerta a una corrección más profunda. En este punto, entrar en compra en máximos es ineficiente pues el mercado necesita retroceder para ofrecer una ventaja estadística.