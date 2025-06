Dólar repunta en Chile ante estabilización global y recuperación técnica

El tipo de cambio en Chile inició la jornada con un repunte, impulsado por una recuperación global del dólar estadounidense. Esta dinámica responde a un entorno internacional más estable, luego de que las tensiones geopolíticas disminuyeran y se moderaran las expectativas de recortes agresivos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En la sesión previa, el dólar había cedido terreno tras comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, que fueron interpretados como una señal de posible flexibilización monetaria anticipada. Sin embargo, el alivio en el frente geopolítico ha devuelto la calma a los mercados, fortaleciendo al dólar frente a las principales monedas emergentes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores clave detrás del movimiento Estabilidad internacional : La disipación parcial del riesgo geopolítico ha impulsado al dólar a nivel global, reduciendo la demanda por activos refugio alternativos.

Corrección técnica : Tras una fase de sobreventa, el dólar en Chile ha encontrado espacio para una corrección al alza.

Cobre estable : El precio del cobre se mantiene sin grandes variaciones, lo que limita el apoyo adicional al peso chileno.

Presión sobre el peso: La moneda local ha retrocedido frente al dólar, reflejando también un ajuste técnico. En este contexto, los analistas proyectan que el dólar podría mantenerse entre los 936 y 945 pesos durante la sesión, en un entorno donde la incertidumbre global aún no ha sido completamente despejada.

